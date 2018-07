Remplacement des F-16: le PS demande au premier Ministre de reprendre le dossier

Dans l'épineux dossier sur le remplacement des avions F-16 vieillisants de l'armée belge, le Groupe PS à la Chambre a communiqué sur Twitter avoir déposé une motion demandant que le Premier ministre reprenne le dossier, mais aussi de privilégier la collaboration avec les autres pays européens, et enfin d'associer les régions et communautés sur les questions industrielles et d'impliquer le Parlement dans la discussion.