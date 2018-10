Remplacement des F-16: le gouvernement pressé par les délais

A l’entrée du conseil des ministres ce matin, le ton était plutôt optimiste. Les ministres le répètent, le dossier du remplacement des F-16 avance. Mais ils le reconnaissent aussi, le tempo actuel ne permettra pas de tenir les délais prévus. L‘offre du constructeur américain du F-35 Lockheed Martin périmant le 14 octobre, le gouvernement s’apprête à lui demander un peu de temps supplémentaire.

Officiellement, il reste toujours deux candidats en lice, le F-35 américain et le Typhoon du consortium européen Eurofighter (dont l'offre est valable plus longtemps). Ce jeudi, les principaux ministres du gouvernement ont reçu l’analyse des deux candidatures, effectuée par les experts de la défense. Cette évaluation porterait pour l’instant sur les capacités militaires des chasseurs et donc pas encore sur les retombées économiques promises dans les offres.

Un retard qui pourrait avoir des conséquences

Si les ministres promettent tous une décision finale sous cette législature, ils savent déjà qu’ils ne pourront pas tenir le délai du 14 octobre imposé par Lochked Martin. L’agenda politique est chargé : la semaine prochaine, le Premier ministre est attendu au Parlement pour sa déclaration de rentrée. Il doit ensuite se rendre en Arménie pour le sommet de la francophonie et puis le 14 octobre, c’est aussi la date des élections communales et provinciales. Le gouvernement n’entend pas non plus faire un tel choix dans la précipitation. Il a donc été décidé de voir avec les Etats-Unis si la date butoir du 14 octobre est ferme ou si elle peut être modifiée.

Mais un délai supplémentaire pourrait avoir des conséquences. En septembre dernier l’ambassadeur américain en Belgique, Ronald Gidwitz, mettait la pression sur le gouvernement, précisant que s’il fallait prolonger l’offre, "il est probable que ce ne serait pas aux mêmes termes que ceux qui existent. Le prix pourrait être différent, les délais de livraison pourraient être différents, les termes en matière d'entraînement pourraient être différents".

Au milieu de tout cela on en oublierait presque qu'il faut encore prendre position sur l'offre de la France avec son rafale. Une offre remise hors procédure et pour laquelle le lobbying de l'Hexagone est loin d’être terminé.