Remplacement des F-16: la réunion de la dernière chance pour le Rafale français?

Le premier ministre sera à Paris en fin de journée ce mardi. Il y rencontrera le Premier ministre français. Charles Michel et Edouard Philippe, flanqués de leurs ministres de l'Intérieur et de la Justice, parleront de la coopération franco-belge en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. A cette occasion, nous recevrons dans Matin Première, l'ambassadeur de France Claude-France Arnould. Nous évoquerons aussi avec elle l'offre française pour remplacer les F-16 belges. Une offre qui alimente le débat depuis plusieurs mois.

La France tente de changer les règles du jeu

Tout commence à la saint-valentin. Ce jour-là, la Belgique s'attend à recevoir 3 offres pour remplacer le F16. Une offre américaine, le F-35, une offre britannique, l'Eurofighter, et un offre française, le rafale. Mais la France crée la surprise. Elle n'a pas répondu à l'appel d'offre. Du moins pas sous la forme exigée par la procédure. En revanche, la ministre des armées française a envoyé un courrier à la Belgique, une lettre dans laquelle elle propose de nouer un partenariat stratégique entre les deux pays, une collaboration qui va bien plus loin que la simple vente d'avion de chasse. Aussitôt des questions se posent sur la recevabilité de cette proposition. Un casse-tête juridico-politique que le gouvernement n'a pas encore résolu.

La frilosité de Steven Vandeput

Garant de la procédure de remplacement, le ministre de la défense a toujours montré une certaine frilosité par rapport à cette proposition française. Dans la majorité pourtant, essentiellement au MR, certains insistent, sans trop y croire pour maintenir malgré, tout le Rafale dans la course. Mais le Rafale, souvent présenté comme le seul véritable concurrent du F-35 risque bien d'être éliminé en raison d'un faux départ.