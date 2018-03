Remplacement des F-16: la plate-forme "Pas d'avions de chasse" devant le cabinet Vandeput

Une trentaine de personnes de la plate-forme "Pas d'avions de chasse" s'est réunie jeudi midi au boulevard Lambermont, devant le cabinet du ministre de la Défense Steven Vandeput, a indiqué un responsable de la Coordination nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), Samuel Legros. Les militants ont une nouvelle fois appelé à l'arrêt de la procédure de remplacement des F16 et à l'organisation d'un "débat public, transparent et démocratique".

Une étude de Lockheed Martin indiquant que la durée de vie des F-16 pouvait être prolongée de six ans a été mise au jour en début de semaine. Le ministre de la Défense a affirmé à plusieurs reprises qu'il n'avait pas connaissance d'une telle note.

"Cette divulgation vient encore confirmer, si besoin en était, que la 'nécessité' de décider du remplacement des F16 Belges au cours de cette législature ne relève pas d'un prétendu impératif technique, mais bien d'une volonté politique, éminemment questionnable, de notre gouvernement", souligne le collectif dans un communiqué.

L'arrêt immédiat d'une procédure manifestement irrégulière

Les 130 associations membres composant la plate-forme demandent, "plus que jamais, l'arrêt immédiat d'une procédure manifestement irrégulière, dont les enjeux budgétaires et politiques colossaux ne peuvent se passer de l'ouverture d'un débat public à la mesure des conséquences qu'elle ne manquera pas d'engendrer".

Le collectif programme d'ores et déjà un rassemblement au Cinquantenaire le dimanche 22 avril à 14h00, quelques jours après la journée internationale d'action contre les dépenses militaires.

Forte d'une pétition de 37.000 signatures remise au président de la Chambre Siegfried Bracke en novembre 2016, le collectif avait sollicité une entrevue avec le Premier ministre, ce qui lui avait été refusé.

Ce jeudi, Charles Michel a répondu aux questions des parlementaires à la Chambre au sujet du dossier des F-16.