Remplacement des F-16 : l'opposition demande un débat avec le gouvernement

Des députés PS, Ecolo-Groen, cdH, PTB et sp.a ont écrit à la présidente de la commission de la Défense de la Chambre Karolien Grosemans (N-VA), lui demandant l'organisation d'un débat avec le Premier ministre Charles Michel, le ministre de la Défense Steven Vandeput, le ministre de l'Économie Kris Peeters, le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et la ministre du Budget Sophie Wilmès sur le remplacement des F-16.

Le parlement a reçu ces dernières semaines une série d'informations complémentaires ainsi qu'un accès aux deux audits en rapport avec la prolongation éventuelle des avions F-16 et/ou leur remplacement par une autre flotte, conformément à l'appel d'offres lancé par le gouvernement. Des auditions ont été organisées pour savoir si des informations relatives à la prolongation des F-16 avaient été cachées à la hiérarchie et au ministre Vandeput.

A la suite de ces auditions et informations, l'opposition se demande si les arguments qui ont été invoqués en 2015 pour fonder la décision de remplacer les F-16 par 34 nouveaux appareils étaient suffisamment étayés et s'ils sont toujours d'actualité. Elle se demande également ce qu'il adviendra de la procédure actuelle et si le remplacement des F-16 est toujours nécessaire à court terme.