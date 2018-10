Remplacement des F-16: exercice de transparence demain à la Chambre

On a appris en fin de journée que, demain, une commission conjointe "défense et économie" se tiendra à la Chambre. Le groupe d'experts (ACCAP) devrait présenter aux députés des conclusions des études juridiques et retombées économiques sur les deux offres de remplacement des chasseurs F-16. Sont toujours en lice le F-35 de l'américain Lockeed Martin et le Typhoon du consortium européen Eurofighter. Un Conseil des ministres est prévu jeudi matin. La décision officielle pourrait donc tomber à ce moment-là.

Un peu plus tôt dans la journée, le Premier ministre était interrogé en commission de l'Intérieur à la Chambre. Il a notamment été question du remplacement des avions F-16. Ces derniers jours il est apparu que le gouvernement fédéral était sur le point de faire un choix en ce qui concerne le remplacement des avions de chasse et que la balance penchait en faveur du F-35, fabriqué par l'américain Lockheed Martin.

Des réunions, mais "pas de décision"

Le Premier ministre a reconnu que plusieurs réunions ont été tenues au sujet du successeur des F 16 au sein du conseil des ministres. Deux réunions concernaient les aspects techniques et militaires du dossier. Une autre réunion traitait des retours économiques de l’achat des avions de chasse. Des demandes d’informations complémentaires ont été formulées à ce sujet.

Le Premier ministre admet donc que le gouvernement a avancé sur le dossier mais "qu’il n’y a pas à ce stade de décisions prise en conseil des ministres".

Offre des USA prolongée

Plusieurs sources évoquent toutefois une décision imminente du gouvernement fédéral. Elle devrait intervenir cette semaine. Par ailleurs, on a appris ce matin que l’offre américaine a été prolongée de deux semaines après le délai initial du 14 octobre. Cette nouvelle offre arrive donc à échéance le 29 octobre, ce qui confirme l’hypothèse d’une décision rapide.

"Nous avons interrogé l'agence (le "Joint Programme Office", JPO, qui dépend du Pentagone) pour savoir jusque quand l'offre était valable", a affirmé Charles Michel en réponse à des questions de plusieurs députés.