Remplacement des F-16: des haut gradés de l'armée renoncent provisoirement à leurs fonctions

Des haut gradés de l'armée ont renoncé provisoirement à leurs fonctions le temps de déterminer si ces colonels et généraux ont caché des informations au ministre de la Défense, Steven Vandeput. Ils ont caché que les F-16 pouvaient encore être opérationnels au moins 6 ans de plus. Et que, donc, il ne faut pas les remplacer tout de suite. Dans l'opposition au parlement, on ne croit plus, ni à la procédure d'achat publique, ni en la capacité du ministre Vandeput de mener la procédure à son terme,

34 avions de chasse et plusieurs milliards d'euros dans la balance. Le ministre de la Défense a toujours voulu faire de ce marché public un modèle de transparence. Mais au sommet de l'armée, des informations pourtant essentielles auraient été dissimulées pour remplacer les F-16 belges le plus rapidement possible. C'est ce que dénonce Georges Dallemagne (cdH). "Il semble bien que des officiers aient tenté de faire acheter à tout prix, le plus rapidement possible, des avions de chasse qui pourraient peut-être continuer à faire le job. Ce sont les officiers qui nous ont menti qui sont aujourd’hui responsables du choix du nouvel avion. Ca na’ aucun sens." Pour le député CDH, la procédure d'achat doit être arrêtée.

La responsabilité du ministre mise en cause

Mais dans l'opposition on estime aussi que la responsabilité du ministre de la Défense est engagée. Pour Benoit Hellings, Ecolo "C’est un véritable putsch démocratique. La Défense a caché un rapport au ministre, et donc au Parlement. C’est très très grave. Le ministre est extrêmement affaibli. Il doit exercer son autorité sur son administration. Il est la personne responsable de ce que son département fait".

Plusieurs militairse impliqués ont volontairement fait un pas de côté, jusqu'à ce que l'enquête exigée par le gouvernement fédéral fasse toute la clarté sur ces révélations.

Dans le même temps, le président de la N-VA, Bart de Wever, soutient toujours son ministre Steven Vandeput. Le Premier ministre Charles Michel répondra aux questions des députés sur les F-16, en début d'après-midi, ce jeudi, en séance plénière à la chambre. Séance qui sera retransmise en direct sur notre site.