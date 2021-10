Remettre au travail une partie des malades de longue durée : voici combien cela pourrait rapporter à l’Etat

À la demande du ministre des Affaires sociales, Frank Vandenbroucke (Vooruit), le Bureau du plan a estimé les gains d’un retour au travail de 4500 malades de longue durée à hauteur d’un quart temps, rapporte L’Echo mardi. Cette mesure fait partie du paquet actuellement négocié dans le cadre du conclave budgétaire.

En Belgique, quelque 500.000 travailleurs sont aujourd’hui malades de longue durée et 25.000 d’entre eux jouissent d’une autonomie suffisante pour reprendre, accompagnés, une activité professionnelle au moins à temps partiel, selon Frank Vandenbroucke.

Sur ces 25.000 personnes, le ministre tablait alors sur 4500 retours au travail à hauteur d’un quart de temps plein en 2022.

Le Bureau du plan a fait l’exercice pour une personne sans enfants résidant à Bruxelles et reprenant un temps plein pendant 3 mois après 9 mois d’incapacité totale de travail. On est donc sur un quart temps sur base annuelle. L’évaluation prévoit trois niveaux de salaire brut, 1700, 2700 et 3700 euros.

Pour le salaire intermédiaire, on constate que le budget de l’État serait soulagé de 4455 euros d’allocations et engrangerait un gain de plus de 1500 euros à l’impôt des personnes physiques. Le retour en cotisations personnelles est évalué à 1071 euros tandis qu’aux additionnels régionaux et communaux, on parle d’un gain budgétaire de 639 euros. Reporté aux 4500 personnes visées, on tombe sur un total très théorique de 34,7 millions d’euros.

Pour un salaire de 1700 euros, le gain en allocation tombe à 3875 euros et en IPP à 1149 euros. Dans ce scénario, le gain théorique pour 4500 personnes remises au travail représenterait environ 25,2 millions.

Enfin, pour un salaire de 3700 euros, le Bureau du plan chiffre les retours en allocation et en IPP à 6105 et 336 euros.