Remboursement des traitements innovants: des négociations "opaques" avec l'industrie pharmaceutique

Jean-Pascal Labille, patron des mutualités Solidaris et ex-ministre fédéral des Entreprises publiques était sur le plateau de Matin Première ce mardi, afin d'évoquer la politique de Maggie De Block en matière de santé, et le mouvement des gilets jaunes.

Le coût des malades longues durées ne cesse d'augmenter, son budget s'approchant de celui du chômage. En cause, le vieillissement de la population, mais surtout, selon l'Inami, les pathologies d'ordre psychiques — dépression, et burn-out — et musculo-squelettiques.

Le gouvernement a donc décidé de s'attaquer au problème de la réintégration des malades longues durées. La ministre fédérale de la Santé Maggie De Block a lancé donc un plan "d'activation" des malades longues durées, et parmi les mesures, des incitants ou des pénalités financières pour les mutuelles, selon leurs efforts dans leur réintégration. Un plan qui ne reçoit pas l'approbation du patron de la mutualité socialiste.

"Je suis d’accord avec le principe d’accompagner les gens pour les remettre au travail. Mais ce n’est pas ce que Maggie De Block propose. Elle veut les forcer à reprendre le travail. Elle responsabilise financièrement les mutuelles, et pousse les médecins conseils à prendre des décisions parfois tout à fait antinomique par rapport à une personne, ce n’est pas comme cela que l’on fait."

Et de rappeler que seule une petite partie des malades ne reprend pas le travail après six mois. "50% des gens qui sont en maladie ont repris le travail au bout de deux mois, 80% au bout de six mois. On vient de faire une enquête sur 16.000 personnes qui sont en maladie longue durée : 68% ont été considérés comme déclassés socialement — même si je n'aime pas ce terme —, inaptes au travail. Il faut répondre aussi à cet aspect-là des choses, et ce n’est pas en les obligeant à reprendre le travail que l’on va régler les choses. Il faut les accompagner, avec les offices des emplois comme on avait fait sous le gouvernement précédent, pour les aider à retrouver un poste adapté à leur situation de maladie, et sur base volontaire. Pas avec des mesures comme Maggie De Block a prises, où l’employeur peut licencier la personne sans indemnité parce qu’il n’y a pas de poste adapté."

A propos de cette responsabilisation des mutuelles, "elles n’ont pas besoin d’un bâton pour jouer ce rôle d’accompagnement", rétorque Jean-Pascal Labille.