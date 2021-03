Relancer la Stella en Belgique tout en délocalisant la production de Jupille vers les USA : le défi marketing d’AB Inbev

Il risque, malgré tout, d’être nécessaire de bien communiquer. "Cela va être compliqué, parce qu’au niveau du consommateur, il y a souvent un amalgame qui est fait, dans la perception du consommateur lambda. Se dire que, d’une part on réduit l’activité d’une usine en Belgique et qu’on relance la communication pour augmenter la consommation de ce produit en Belgique, ça peut paraître paradoxal", estime Jean-Claude Jouret, Professeur de marketing à l’Ichec et à l’Ihecs.

Parallèlement à cette volonté de brasser aux Etats-Unis, et plus en Belgique, la Stella destinée au marché américain, AB-Inbev veut refaire de Stella une marque proche des consommateurs belges, avec une grande campagne de promotion de cette bière sur le marché belge. On se souviendra du slogan "Chez moi, c’est près de ma Stella" de 1997. Place, à présent, à "La vie Artois" pour conquérir plus largement le cœur des amateurs de bière en Belgique. La crise du Covid a, malgré tout, permis à la Stella Artois d’augmenter ses volumes de vente. Les parts de marché ont un peu progressé en Belgique. Ce qui a dû donner des idées au brasseur de Louvain pour booster ses ventes.

Ces dernières années, AB Inbev a fait de Stella un produit mondial. La Stella est plus populaire à l’étranger que dans son pays d’origine. En Belgique, la Jupiler est plus consommée que la Stella. Le défi d’AB Inbev sera de rajeunir l’image de la Stella et de lui redonner une image de "bière belge". "On a de plusieurs marques belges la demande de savoir ce qu’est encore une marque belge", explique Pierre-Alexandre Billiet, spécialiste du marketing et administrateur délégué de Gondola.

Ce défi de savoir si une marque est connotée "belge" par les consommateurs, si elle peut le rester ou si elle peut le (re) devenir, d’autres industriels y ont été confrontés ou le sont encore. C’est le cas par exemple des produits "Côte d’Or", rachetés par les Suisses de Jacob Suchard, eux-mêmes dans le giron de l’Américain Mondelez. A quel point le chocolat Côte d’Or est-il encore synonyme de chocolat belge pour les consommateurs belges, alors que dans ce cas-ci, comme pour beaucoup de chocolats, la matière première est fournie par un même fabricant, le géant Barry Callebaut ?

Souvent, explique Pierre-Alexandre Billiet, "il y a un laps de temps, ce qu’on appelle un cycle de vie en économie. C’est un cycle qui dit qu’on peut parfaitement acheter une marque belge et la garder belge dans l’esprit des Belges pendant 20, 30 ou 40 ans. A un moment donné, on perd le contact parce que le produit devient plus un produit industriel qu’une marque. C’est le grand danger d’une marque qui s’industrialise ou qui est achetée par un grand groupe", explique Pierre-Alexandre Billiet. Pour connaître la valeur d’une marque sur un marché national, une question se pose. "Combien de temps va-t-on pouvoir surfer sur la qualité et la reconnaissance de la marque et à partir de quand cela deviendra un produit industriel lambda qui deviendra, même, une marque internationale, ce que Jupiler et Stella chez Inbev sont devenus ?", interroge Pierre-Alexandre Billiet. Selon lui, c’est pour ça qu’aujourd’hui AB Inbev "doit renouer avec le côté local, parce que, quelque part, ils ont perdu ce côté belge et ils vont essayer de renouer avec", analyse Pierre-Alexandre Billiet.

De plus, explique Pierre-Alexandre Billiet, le secteur de la bière a un cycle économique particulier. Il y a eu des périodes de forte consolidation au niveau mondial. Dans les années 90, rares étaient encore les microbrasseries. A un certain moment, cette consolidation a généré des contraintes pour le secteur de la distribution, pour l’horeca et de nouvelles opportunités se sont créées pour des petites brasseries. "Au plus on a une concentration, au plus on a un monopole sur le prix, au plus cela devient contraignant pour le consommateur, au plus il y a un besoin économique et une envie de la part du consommateur de reconsommer les petites marques locales", explique Pierre-Alexandre Billiet. "AB Inbev essaye maintenant avec Stella de surfer sur ce côté local, ce qui va être très dur parce que là, au niveau de la marque, c’est une contradiction. Une marque qu’ils ont voulu lancer au niveau international, vouloir en refaire une marque locale, c’est une contradiction énorme. Et là, les petites brasseries ont une ardeur d’avance", analyse Pierre-Alexandre Billiet, de Gondola.

Plutôt que de relancer une bière internationale à l’échelle nationale, créer un nouveau produit typé plus "bière locale" aurait pu être plus judicieux. "Tout est une question de coûts. La vraie question, ’est-ce que ça coûterait plus cher pour Inbev de développer une nouvelle marque à partir de zéro pour arriver à un taux de pénétration avec les volumes de Stella' ? Est-ce que ça coûterait plus cher d’investir des années pour arriver au même niveau ? Ils sont arrivés jusque-là avec cette marque et ne peuvent pas la lâcher. Donc, ça coûte moins cher de continuer", estime Pierre-Alexandre Billiet.

Il reste que cette stratégie laisse aussi la place à des concurrents qui pourront jouer, peut-être plus facilement, la carte "belgo-belge" face à un produit international auquel on veut redonner les couleurs noir-jaune-rouge.