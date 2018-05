Regroupement familial: la Belgique doit examiner les cas de demandeurs interdits d'entrée

La Belgique ne peut balayer d'un revers de main les demandes de regroupement familial introduites par certains ressortissants étrangers à l'Union européenne qui sont interdits d'entrée sur le territoire, mais doit au moins examiner leur dossier au cas par cas, a confirmé mardi la Justice européenne.

Plusieurs ressortissants de pays hors UE, résidant en Belgique, avaient reçu une décision de renvoi dans leur pays, assortie d'une interdiction d'entrée en Belgique pour des motifs de danger pour l'ordre public.

Mais certains étaient enfants d'un(e) Belge, d'autres parents d'un enfant belge, ou encore cohabitant légal dans une relation stable avec un(e) Belge.

Ces qualités génèrent un lien de dépendance qui peut permettre l'octroi du regroupement familial, mais les autorités belges n'ont pas pris leur demande en considération, mettant en priorité l'interdiction d'entrée, qui ne peut être annulée que si une demande de levée est introduite depuis l'étranger.

Or ces personnes sont bien implantées en Belgique, a constaté le Conseil du contentieux des étrangers, qui a dès lors demandé à la Cour de Justice de l'Union européenne ce qu'il devait faire de ces cas litigieux.

Cas particuliers

La Cour a confirmé que l'on était ici face à des cas particuliers, puisque la personne en question serait obligée de quitter le territoire de l'Union pour solliciter une levée de l'interdiction d'entrée en Belgique. Et vu sa dépendance familiale avec un citoyen de l'UE, cela aboutirait à ce que ce dernier doive l'accompagner et donc aussi quitter le territoire de l'Union pour une durée indéterminée. Voilà qui "peut donc compromettre l'effet utile de la citoyenneté de l'Union", dit la Cour.

Bref, lorsque des raisons d'ordre public ont justifié une décision d'expulsion, cela ne peut pas conduire automatiquement au refus d'octroyer un regroupement familial, expose la Cour. Il faudra au moins examiner si la personne représente "une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public", et prendre en considération l'ensemble des circonstances, l'intérêt supérieur de l'enfant et les droits fondamentaux.