Règles plus strictes au retour de l’étranger : la piqûre de rappel de la ministre Désir aux enseignants

Le Comité de concertation s’est réuni par visioconférence ce mercredi après-midi et a décidé de durcir les règles pour les voyageurs de retour de vacances en "zone rouge". La quarantaine est rendue obligatoire après un séjour de plus de 48 heures en "zone rouge" et un test PCR sera également obligatoire le premier jour et le septième jour de cette quarantaine.

Pour ceux qui comptaient reprendre leur activité professionnelle dès leur retour de vacances, cela risque de poser quelques problèmes d’organisation. Y compris dans les écoles.

Caroline Désir, ministre de l’Education, rappelle ainsi ce vendredi que "les membres du personnel et les élèves de tous les niveaux d’enseignement sont soumis, comme l’ensemble des citoyens, aux mesures adoptées ce mercredi".

"Tout doit être mis en œuvre pour éviter de compromettre les efforts déployés depuis plusieurs semaines par toute la population, en tenant compte du risque que représente la période des retours de vacances, particulièrement dans le contexte de l’apparition d’une nouvelle variante du virus", ajoute la ministre dans un communiqué.

Dans ce contexte Caroline Désir "en appelle donc à la responsabilité de l’ensemble des membres du personnel et des parents de retour de zone rouge en les invitant à se conformer strictement aux consignes de mise en quarantaine et de test".