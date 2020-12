Règles Covid-19 : amendes de 250 à 750 euros pour les participants aux soirées Lockdown

Malgré les fêtes de fin d’année qui approchent, le Collège des procureurs généraux rappelle qu’il est essentiel que l’ensemble de la population continue de respecter l’interdiction de rassemblement, le couvre-feu, l’obligation du port d’un masque dans les transports publics, la fermeture des établissements Horeca,…. afin de maintenir la pandémie sous contrôle ". Une circulaire existait déjà avec les règles d’enquêtes et de poursuites vis-à-vis des infractions. A la veille des fêtes de fin d’année, les procureurs généraux ont adapté cette circulaire, suite à l’évolution de la situation et en fonction de nouveaux éléments apparus récemment, comme la volonté de certaines polices d’utiliser des drones pour repérer les rassemblements illégaux.

Le Collège des procureurs généraux précise que les participants à des soirées "lockdown" seront passibles d’amendes qui seront plus élevées. Elles seront comprises entre 250 à 750 euros. Quant aux organisateurs de ces soirées, ils risquent une amende qui sera comprise entre 750 et 4000 euros. "Il convient de se montrer sévère vis-à-vis de certains comportements inadmissibles, des comportements comme ceux récemment vus à Laeken ou Virton sont inacceptables", précisent les procureurs généraux.

Plutôt que d’imposer une amende, les procureurs du Roi pourront aussi choisir de citer directement devant le tribunal les personnes participant à ces soirées ou les organisant.

Ces mesures plus sévères contre les "lockdown parties" visent les fêtes illégales organisées en grand nombre, "où il y a de la musique et où l’on vend de l’alcool", expliquent le collège des procureurs. C’est le caractère organisé qui est visé. Le Procureur du Roi pourra saisir le matériel utilisé pour la soirée, soit les véhicules des organisateurs, les pompes à bière, le matériel de sonorisation, les GSM. Il sera aussi possible de saisir les véhicules de ceux qui se rendent à ces soirées. Ce sera à chaque Procureur du Roi de décider au cas à par cas, en fonction de la situation dans sa circonscription.

Ce durcissement des sanctions vise les participants et les organisateurs de fêtes illégales. Pour ce qui est des plus petites fêtes, par exemple entre voisins ou en famille, elles seront sanctionnées, comme prévu par l’arrêté royal. En revanche, ces "petites" fêtes ne feront pas l’objet d’amendes plus sévères que ce qui est prévu pour le moment (250 euros).