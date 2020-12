Région bruxelloise : alors que la situation était "catastrophique", le budget est enfin bouclé

Le parlement bruxellois a donné vendredi son feu vert aux projets de budget de la Région-capitale et de la Commission Communautaire Commune pour 2021, à majorité contre opposition.

Pour le cdH, Céline Fremault a estimé que la Région bruxelloise avait minimisé la situation : un déficit de 2 milliards pour les budgets 2020 et 2021, contrairement au 1,5 milliard initialement annoncés. La dette s’envole. On sera à plus de 10 milliards de dette en 2021, soit le double du chiffre de 2018, a-t-elle dit, doutant de l’annonce du retour à l’équilibre annoncé pour 2024.

Pour le MR, Alexia Bertrand s’est inquiétée du "déficit record" de 895,3 millions d’euros qui se profile et qui n’est selon elle pas anodin car depuis 2014, le gouvernement bruxellois présente chaque année un budget qui n’a selon elle que l’apparence de l’équilibre.

Pour elle la situation budgétaire "catastrophique" ne s’explique pas par la seule crise du Covid-19 et cette situation empêche à la région de mener de nouvelles politiques.

Il a été également question de la taxe kilométrique : le MR et le PTB ont réitéré leur désapprobation pour cette taxe.

"Pour changer une situation qui était déjà dramatique avant 2020, il va falloir que les pouvoirs publics posent des actes beaucoup plus forts et différents des vieilles recettes", a affirmé Françoise De Smedt (PTB).