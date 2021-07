Région bruxelloise : 250.000 euros pour soutenir les méthodes alternatives à l'expérimentation animale

Le gouvernement bruxellois a accordé un subside de 250.000 euros à la VUB pour lancer une plateforme bruxelloise pour les méthodes alternatives à l’expérimentation animale, a annoncé mercredi le ministre en charge du Bien-être animal, Bernard Clerfayt (DéFI).

En 2019, 62.641 animaux ont été utilisés en Région bruxelloise à des fins expérimentales, dont 98% de rongeurs (souris, rats, cobayes, lapins) par 68 laboratoires. L’expérimentation animale reste une pratique très encadrée. Les animaux d’expérience bénéficient d’une protection légale et tous les établissements doivent être agréés et sont soumis à des contrôles.

La Région bruxelloise souhaite toutefois diminuer drastiquement le nombre d’animaux de laboratoire. Il existe en effet des alternatives guidées par le principe des 3R :

Remplacer (l’utilisation d’animaux par des méthodes expérimentales)

Réduire (le nombre d’animaux)

Raffiner (ou améliorer les conditions d’élevage, d’hébergement et de soin ainsi que les méthodes utilisées en vue de réduire au minimum toute souffrance animale).

Afin de soutenir la visibilité et l’utilisation des méthodes alternatives, de stimuler le développement de ces méthodes et d’en assurer la diffusion auprès du monde scientifique, la Région bruxelloise soutient le projet de plateforme de la VUB, porté par le Professeur Vera Rogiers, grâce à ce subside de 250.000 euros.

" La science a évolué et a fait naître des alternatives n’impliquant pas d’animaux de laboratoire, basées sur des cellules humaines et qui donnent des résultats plus pertinents pour l’homme. Il est donc crucial de permettre non seulement le développement de ce type de méthode mais aussi son recensement et sa notoriété au travers d’un site web si nous entendons maintenir notre objectif de diminuer drastiquement le nombre d’animaux d’expérience ", explique le ministre bruxellois dans son communiqué de presse.