Refuser un titre de noblesse, c'est possible

La Noblesse, un univers qui peut paraître flou pour une majorité de Belges. On imagine souvent les nobles dans des châteaux ou encore à participer à de grandes réceptions. A vrai dire, il n’y a pas vraiment d’avantage à être noble et n’importe quel citoyen peut le devenir. En effet, les faveurs nobiliaires ou autres distinctions honorifiques sont attribuées aux citoyens qui représentent parfaitement les couleurs et les valeurs du pays, ou à des personnes qui font du bien autour d’eux. "C’est la reconnaissance d’un mérite", explique le Baron Bernard Snoy, Président honoraire de l’Association de la Noblesse du Royaume de Belgique. "Ces titres n’ont aucune valeur juridique. Mais il y a un ordre moral, une attente à ce qu’une personne honorée maintienne durant le reste de son existence une attitude exemplaire".

Lors de la cérémonie au Palais Royal, chaque noble reçoit ses "Lettres Patentes". Des pages très coûteuses, aux lettres dorées. - © RTBF

Les personnes sélectionnées sont ensuite contactées personnellement. C’est à ce moment-là qu’ils peuvent refuser leur titre. "C’est déjà arrivé", témoigne Bernard Snoy, il y en a que ça n’intéresse pas. Ils refusent et ça s’arrête là".

Devenir noble a un certain coût, il faut modifier vos pièces d’identité et surtout : créer votre blason, dont le prix peut s’élever de 3000 à 4000 euros. Le Président honoraire de l’Association de la Noblesse du Royaume de Belgique justifie : "Si on devient noble d’une nouvelle famille qui ne possède pas encore d’armoiries, on doit l’imaginer et la faire dessiner. Et ça, ça peut coûter cher. Cela ne doit pas être réalisé par n’importe qui, il y a certaines règles à respecter".

Toutes les armoiries sont d’ailleurs validées par un Conseil d’Héraldique, des experts dans ce domaine. Par exemple, cela a été le cas de Jean-Claude Vanden Eynden, pianiste réputé et membre du jury du Concours Reine Elisabeth. Pour son titre de Chevalier, il a créé son propre blason, avec la devise "l’art est la forme ultime de l’espoir" : "J’ai trouvé une devise qui me plaît beaucoup et qui concerne la musique et l’art en général", raconte-t-il en montrant ses "Lettres Patentes", un texte rédigé par le Roi, en lettres d’or. Sur ce papier, on peut y voir son emblème aux couleurs rouges, blanches et vertes, avec au centre, un piano pour symboliser son domaine de distinction. "Dans leurs armoiries, les nobles essaient de faire une référence dans le domaine dans lequel ils sont reconnus. Un écrivain peut par exemple y insérer une lettre ou une plume. Chacun peut laisser court à son imagination", explique Bernard Snoy.