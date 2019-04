Refus d'une partie de la dotation du PTB : le parti parodie les campagnes de la N-VA et de l'Open VLD

Le PTB a donc déployé des affiches de campagne, parodiant celles des deux partis flamands, sur lesquelles on pouvait lire: « Moi, moi, moi, la démocratie peut crever. Tout pour nous, rien pour les autres », ou encore « Bienvenue dans le pays des profiteurs ».

« Les deux partis bloquent au niveau de la dotation du PTB. Les partis flamands de droite, ces partis du gouvernement qui veulent rester sur leur pognon. 37 millions d’euros de patrimoine pour la N-VA, ce n’est pas rien du tout. Et ils vont attaquer les plus petits partis comme le PTB, c’est vraiment scandaleux », indique Raoul Hedebouw, porte-parole du parti.

Mardi dernier, la commission des dépenses électorales de la Chambre a voté contre le versement d’une partie de la dotation variable du PTB , celle portant sur les voix obtenues en Flandre en 2014. Le manque à gagner atteint 1,6 million d’euros. Les voix de la N-VA et de l’Open Vld ont été déterminantes dans ce refus.

Le parti a déployé des affiches adressées à la N-VA et à l'Open VLD - © PTB

La N-VA et l’Open Vld reprochent au PTB de s’être présenté avec des sigles et numéros différents dans les trois Régions du pays (PTB en Wallonie, PTB-PvdA-GO à Bruxelles, et PvdA en Flandre), ce qui ne l’aurait pas autorisé à bénéficier d’une dotation politique en tant que parti national.

Autre argument avancé, la nécessité de présenter un numéro de liste nationale. Mais selon la législation, le PTB n’aurait pas pu techniquement bénéficier d’un numéro national en 2014, car il fallait pour cela disposer d’élus dans une assemblée lors de l’élection précédente.