Réformes fiscales et hausses des salaires dans les programmes : à qui cela profiterait-il vraiment ?

C’est un des éléments les plus frappants de l’analyse chiffrée rendue par le Bureau du Plan : côté francophone, quasiment tous les partis ont proposé des mesures de réforme fiscale, en particulier de l’IPP (Impôt des Personnes Physiques). Mais ceux-ci prennent des voies assez différentes, entre l’Impôt sur la fortune du PTB (qui n’a pu être chiffré par le Bureau du Plan), la globalisation des revenus prônée par le PS, le crédit d’impôt d’ECOLO, et l’augmentation de la quotité exemptée proposée par les autres, à différents échelons.

Et de ce fait, l’application des mesures aurait des conséquences très différentes, tant au niveau des montants moyens que des publics concernés. On a fait un petit tri, sur base de l’analyse chiffrée du Bureau du plan, pour vous aider à y voir plus clair…

La réforme fiscale du MR (ainsi que celles du PP et de DéFI) : pas pour les « pauvres »

Le mouvement réformateur promet de rendre « au minimum 1.000 euros par an de salaire net supplémentaire » aux travailleurs en réduisant la pression fiscale.

Quelle mesure ?

Le parti propose de relever le niveau de revenu à partir duquel on paie des impôts, c’est-à-dire la quotité exemptée, à 13.500 euros pour environ 8.000 actuellement, tout en gardant les tranches d’imposition actuelles.

Qui en bénéficierait ?

83% des ménages seraient concernés, selon le Bureau du Plan. Les moins concernés sont ceux qui ont les revenus les plus bas, comme les bénéficiaires du revenu d’intégration. Parmi les 10% de la population qui ont les revenus les plus bas (moins de 1128 euros par mois de revenu disponible), la mesure serait sans impact pour 82% d’entre eux. Et elle ne concernerait que la moitié des ménages des 10% au-dessus (de 1128 à 1713 euros par mois de revenu disponible). A l’inverse, 99% des ménages qui ont un revenu disponible de plus de 3144 euros seraient impactés positivement.

Quel gain en moyenne ?

Le Bureau du Plan a calculé une moyenne de 147 euros par ménage… mais qui cache de nombreuses disparités. Ainsi, le gain ne serait que de 13 euros en moyenne parmi le 1er décile (les 10% de ménages avec moins de 1128 euros par mois), alors qu’il serait de 231 euros mensuels pour les 10% de la population ayant les plus gros revenus (au-delà de 6761 euros de revenus mensuels disponibles)

Combien ça coûterait ?

Le coût de la mesure est estimé à 8,8 milliards par an en 2024, ce qui ferait augmenter la dette publique de 4,92%.

La réforme fiscale du cdH : pour les familles avec enfants

Le CDH a mis une mesure similaire dans son programme, avec un plafond moindre, mais à laquelle viendrait s’ajouter une augmentation de l’exemption par enfant à charge.

Quelles mesures ?

Relèvement progressif de la quotité exonérée d’impôt : 9088 euros en 2020, 9316 euros en 2021, 9544 euros en 2022, 9772 euros en 2023 et 10000 euros en 2024. Renforcement de la quotité exemptée d’impôt de 500 euros par an et par enfant.

Qui en bénéficierait ?

86,6% des ménages seraient bénéficiaires de la mesure. Comme le mécanisme passe aussi ici par une exemption de l’impôt, seuls les plus bas revenus, ceux qui ne paient déjà pas d’impôt, sont moins concernés : parmi les 10% de la population qui ont les revenus les plus bas (moins de 1128 euros par mois de revenu disponible), 60% n’y gagneraient rien. Mais dès le 3ème décile (1954€ de revenus mensuels par ménage), 90% des ménages seraient gagnants.

Enfin, la réforme aurait un effet positif pour 96,6% des couples avec enfants.

Quel gain en moyenne ?

Le Bureau du Plan a calculé un gain moyen de 81 euros par mois par ménage. Mais il ne serait que de 33 euros en moyenne pour un homme isolé, ou pour les revenus les plus bas, tandis qu’il s’élèverait à 142 euros pour les couples avec enfants.

Combien ça coûterait ?

Coût estimé de la première mesure par le Bureau du Plan : 447 millions pour 2020, 2,4 milliards à l’horizon 2024. Plus 487 millions par an pour l’exemption par enfant à charge. Avec pour conséquence une augmentation de 1,19% de la dette publique en 2024.

La réforme fiscale d’ECOLO : pour tous, mais défavorable à ceux qui ont un véhicule de société

Ecolo, de son côté, lance l’idée d’un crédit d’impôt pour les plus bas salaires.

Quelles mesures ?

Crédit d’impôt s’appliquant de façon dégressive aux salaires allant jusqu’à 2.250 euros net mensuels. Ainsi, la personne percevant 1.562 euros bénéficierait d’un crédit mensuel de 225 euros net. Ce dernier descendrait à 170 euros pour une rémunération de 1.750 euros. Il serait de 115 euros pour un revenu de 2.000 euros. Et enfin de 60 euros pour une rétribution de 2.250 euros.

Mais attention, ceci serait contrebalancé pour certains par la transformation de l’avantage sur les voitures-salaires : Augmentation de l’avantage de toute nature (ATN) pour les voitures salaires, de la valeur forfaitaire actuelle jusqu’à la valeur réelle de l’ATN, prélèvement des cotisations sociales personnelles sur cet ATN. Les navetteurs en voiture continuent de bénéficier de l’exonération d’impôts et cotisations sociales sur les remboursements de frais de déplacement pour se rendre au travail à concurrence de 380 euros par an au maximum.

Qui en bénéficierait ?

Seuls 40,9% des ménages ressortiraient gagnants des mesures prévues par Ecolo, avec une plus grande probabilité d’en bénéficier si on a de faibles revenus : parmi les 10% de la population qui ont les revenus les plus bas (moins de 1128 euros par mois de revenu disponible), 67,6% des ménages y gagneraient. A l’inverse, seuls 16% des ménages les plus riches (au-delà de 6761 euros de revenus mensuels disponibles) en ressortiraient gagnants : 38% y perdraient même de l’argent !

Quel gain en moyenne ?

Du fait de cette « redistribution », le gain moyen du programme n’est qu’en moyenne de 11 euros de revenu disponible par mois. Avec un pic de 96 euros par mois pour les ménages les plus pauvres, et à l’inverse une perte moyenne de 154 euros mensuels pour les plus riches.

Combien ça coûterait ?

Le crédit d’impôt coûterait 1,68 milliard par an, mais la transformation du système de voiture-salaire apporterait un total de 2,386 milliards par an en 2024. Une grosse partie de ce montant serait toutefois investie dans les transports en commun (2,208 milliards, dont 1,205 pour la SNCB). Le Bureau du Plan estime qu’avec l’ensemble de ces mesures, la dette publique serait diminuée de 0,79% en 2024

La « globalisation des revenus » du PS : avantage aux bénéficiaires du revenu d’intégration

Pas vraiment de changement dans les tranches de l’IPP pour le PS, mais une augmentation des pensions et allocations sociales, une réduction de la TVA, et surtout la « globalisation des revenus » pour le calcul de l’impôt

Quelles mesures ?

Augmenter les pensions minimums en cas de carrière complète pour un isolé dans le régime des travailleurs salariés et indépendants jusqu’à € 1750 brut par mois en 2020 (1 500 net).

Les revenus actuellement soumis au précompte mobilier (hors tranche exonérée d’intérêts et de dividendes) seraient globalisés avec les revenus à l’impôt des personnes physiques ; le précompte mobilier cesse d’être libératoire. Le taux de TVA sur l’électricité consommée par les ménages actuellement de 21% passerait à 6% à partir de 2020.

Qui en bénéficierait ?

25% des ménages seulement bénéficieraient de ces changements selon le Bureau du Plan, situés majoritairement dans les classes les plus pauvres : parmi les 10% de la population qui ont les revenus les plus bas (moins de 1128 euros par mois de revenu disponible), 56% y gagneraient, tandis que seuls 8% des ménages les plus riches seraient concernés. Plus précisément, 98% des bénéficiaires du revenu d’intégration seraient touchés par la mesure.

Quel gain en moyenne ?

Le gain serait de 36 euros en moyenne. Mais il monterait à 95 euros en moyenne pour les 10% de ménages aux plus bas revenus, contre 10 euros de gain en moyenne pour les 10% de ménages les plus riches. Les plus gros bénéficiaires seraient en fait ceux qui touchent un revenu d’intégration, qui verraient leur revenu augmenter en moyenne de 226 euros par mois.

Combien ça coûterait ?

L’apport de la globalisation des revenus serait de 1,75 milliards par an selon le Bureau du Plan.

Le coût du relèvement des pensions est estimé par le Bureau du Plan à 3,24 milliards par an, l’augmentation des allocations sociales à 1,24 milliard, la réduction de la TVA sur l’électricité à 729 millions.

Avec pour conséquence une augmentation de 2,78% de la dette publique en 2024.