Réforme des pensions: voici la liste des métiers pénibles dans la fonction publique qui pourrait être adoptée

Une liste reprenant les métiers pénibles a été établie. Y figurent notamment les métiers de policiers, pompiers, militaires de même que les fonctions d'enseignants de l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial mais pas supérieur.

La CSC, qui parle d'un "accord conditionnel", et la CGSLB se sont prononcées en faveur du texte. Ce n'est pas le cas de la CGSP qui n'a pas encore donné d'accord formel.

Un consensus a en effet été trouvé entre plusieurs syndicats et autorités sur la question des métiers pénibles au sein de la fonction publique . Les parties se sont mises d'accord sur les fonctions précises qui allaient être reconnues comme pénibles.

Facteurs, contrôleurs aériens, cheminots, militaires, policiers, pompiers, gardiens de prison, infirmiers, enseignants du service public devrraient pouvoir partir plus tôt que les autres à la pension.

Le protocole d’accord sera soumis au Comité restreint de ce vendredi. Les négociations pourront alors se poursuivre sur la liste des fonctions pénibles, dont nous avons pu obtenir la version qui ferait actuellement l'objet d'un accord entre le ministre, la CSC et la CGSLB: la voici.

Toute personne qui exerce un métier pénible pourra soit partir à la pension de manière anticipée soit toucher une retraite plus importante. Le système devrait normalement entrer en vigueur en 2020. Le gouvernement s'était accordé sur un cadre au mois de mars.

Personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement primaire, maternel, secondaire, professionnel et spécial (hors fonctions administratives)

Puéricultrices et personnel d'encadrement accueil d'enfant

̶ Personnel pédagogique et d'encadrement dans le domaine de l'assitance à la jeunesse et les institutions communautaires

SMUR et ambulanciers

̶ Personnel soignant des hôpitaux, centres de soins et d'autres institutions et services reconnus par les pouvoirs publics

̶ Personnel infirmier des hôpitaux, centres de soins et d'autres institutions et services reconnus par les pouvoirs publics

̶ Contrôleurs du trafic maritime qui assurent effectivement et directement le contrôle du trafic maritime

̶ Personnel navigant , cadre organique distinct, fonctions de technicien naval; maître d'équipage; quartiers-maître, matelot; radiotélégraphiste; commissaire de bord; maître (bateaux-pilotes et bateaux-pourvoyeurs); cuisinier (embarqué); chauffeur; matelot- spécialiste bateaux-pilotes

̶ Fonctions Eaux et Forêts (ouvriers forestiers

Services environnement, nature et énergie

̶Douanes, accises et service flamand des impôts

Services publics (administration centrale, entités fédérées et les administations locales)

̶ Agents de sécurité (en vue de l'exécution des tâches de la police des cours et tribunaux et le transfert des détenus - ne font pas partie d'un service de police)

Sécurité et justice

Transport urbain et régional

Personnel de gare (responsable pour les voyageurs et la circulation de trains dans les gares )

Personnel d'entretien technique dans l'atelier et l'atelier à locomotives

Poseurs de voies et personnel du caténaire

Personnel non roulant

Controleurs aériens qui assurent effectivement et directement le contrôle du trafic aérien

Et dans le privé?

Des négociations concernant la pénibilité sont également en cours dans le secteur privé. Celles-ci sont cependant nettement plus ardues et complexes. Patronat et syndicats ne sont en effet pas parvenus à s'accorder sur une liste des métiers lourds car trop complexe. Ils préfèrent s'entendre sur des critères, mais le fossé entre les deux reste profond.