Réforme des pensions: pourquoi un nouveau mouvement social ?

Ce 2 octobre est donc prévue une journée d'actions à l'appel du front commun syndical, pour protester contre la réforme des pensions préparées par le gouvernement fédéral.

Pas de grève générale en tant que telle mais des actions prévues dans les trois régions, des opérations de sensibilisation en entreprises et des manifestations à Namur, Liège, La Louvière, côté francophone ; Anvers, Gand ou Louvain, côté flamand. Et une manifestation nationale à Bruxelles. Avec des risques de perturbations dans certaines administrations et services publics, les écoles, et les réseaux de la STIB ou des TEC.

Pourquoi un nouveau mouvement social ?

Les actions du jour sont là pour protester à nouveau – c'est le cinquième ou sixième mouvement du genre depuis 2014 – contre la réforme des pensions entamée par le gouvernement Michel depuis son entrée en fonction, avec recul global de l'âge de départ à la retraite. Avec l'accent mis cette fois sur les discussions en cours toujours sur les "métiers pénibles".

Ceci alors que les partenaires sociaux devaient tenter ces jours-ci de s'entendre en conseil national du travail pour le secteur privé, après un accord (partiel : deux syndicats sur trois) en mai pour la Fonction publique. Accord pour la définition d'une liste de métiers et de fonctions reconnus "pénibles" (policiers, pompiers, militaires, enseignants).

Selon le projet du gouvernement, toute personne qui exerce un métier pénible pourra soit partir à la pension de manière anticipée (entre deux et six ans, mais jamais avant 60 ans), soit rester pour toucher une retraite plus importante.

Les syndicats dénoncent les pertes de revenus qui s'annoncent en cas de départ anticipé et défendent "des pensions décentes prises à un âge raisonnable". Des organisations syndicales qui exigent dès lors une révision en profondeur du projet dont l'entrée en vigueur est fixée à 2020.

Les syndicats redoutent un passage en force du gouvernement avec des textes bientôt au parlement.