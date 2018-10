Réforme des pensions: des actions un peu partout et un réveil chahuté pour Marie-Christine Marghem

En front commun, les syndicats (chrétiens, libéraux et socialistes) protestent ce mardi contre la réforme des pensions concoctée par le gouvernement fédéral et, plus précisément, sur la définition des métiers pénibles. Il ne s'agit pas d'une grève à proprement parlé mais d'une série d'actions qui seront menées dès ce mardi matin dans les trois régions du pays.

"Cela fait 43 ans que je travaille à la chaîne dans la même entreprise, commentait ce matin à notre micro Carine Christiaens. Ce n'est pas facile ! C'est même assez lourd, avec beaucoup de stress. Ils veulent nous faire travailler jusqu'à 65 ans ? Qu'ils viennent travailler d'abord chez nous, pour voir ce que c'est !"

Des actions un peu partout et une grande manifestation à Bruxelles

A Bruxelles, plusieurs dizaines de milliers de manifestants battront à nouveau le pavé mardi ainsi que dans plusieurs villes du pays (Namur, Liège, La Louvière, Anvers, Gand, Hasselt, Louvain et Courtrai). Après une précédente manifestation en mai à Bruxelles contre le projet de pension à points, les syndicats veulent une nouvelle fois faire entendre leur voix.

Dans la capitale, une manifestation partira en matinée (10h00) de la place de l'Albertine. Plus de 10.000 personnes y sont attendues. Des prises de paroles sont annoncées dès 10h30 alors que la fin de la manifestation est attendue vers 13h00 à proximité de la gare centrale.

Des actions de sensibilisation auront lieu tout au long du trajet. Une délégation syndicale rencontrera par ailleurs le Premier Ministre, Charles Michel, ainsi que le président de la Chambre, Siegfried Bracke.

En province de Liège, la FGTB Liège-Huy-Waremme a décidé d'aller un pas plus loin et d'appeler à une grève de 24 heures.

A noter que les transports en commun sont également impactés par le mouvement de grogne. La situation varie selon les régions.

Dans le viseur : la réforme sur les pensions et les métiers pénibles

La CSC, la FGTB et la CGSLB distribueront mardi un "journal des pensions", publié à un million d'exemplaires, dans lequel sera abordée la question des métiers lourds. La publication sera disponible dans les gares, les centres commerciaux et à l'entrée de certaines entreprises.

Les syndicats veulent ainsi mettre la pression dans les discussions sur la liste des métiers pénibles dans le secteur privé. "La thématique de cette journée d'actions, ce sont les pensions. Et plus particulièrement, les métiers pénibles dans le cadre de la réforme Bacquelaine, explique Vincent Pestiau, le secrétaire régional de la FGTB Charleroi-sud/Hainaut. Le gouvernement veut limiter une liste de métiers pénibles tandis que nous, nous voulons une définition beaucoup plus large, avec des critères sur ces métiers pénibles. Car nous ne voulons pas arriver au constat que l'on doit faire aujourd'hui avec la réforme Bacquelaine, c'est-à-dire travailler beaucoup plus longtemps pour une pension moindre."

Les revendications syndicales portent entre autres sur des crédits-temps de fin de carrière à 55 ans et une pension légale à 65 ans maximum. "Travailler jusque 67 ans est infaisable", jugent les syndicats, pour qui "jusqu'à 67 ans, tous les métiers sont pénibles". Le front commun demande également "des fins de carrière décentes qui tiennent compte de la pénibilité".