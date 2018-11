Réforme des Aides à la Promotion de l'Emploi: "Ce sont les femmes qui vont en pâtir le plus"

Une nouvelle manifestation contre la réforme des APE doit avoir lieu ce matin à Namur.

Le ministre Pierre-Yves Jeholet veut réformer les APE, les aides à la promotion de l’emploi. Il faut simplifier, clarifier, assainir le système. Et le ministre a gonflé l’enveloppe budgétaire pour s’assurer que la réforme n’entraîne pas des pertes d’emplois.

Le syndicat socialiste qui appelle à la manifestation n’y croit pas. 3500 emplois vont être supprimés selon ses calculs, surtout l’emploi de femmes. "Les femmes sont en première ligne de mire, explique Arnaud Flandroit, délégué CGSP pour les régions de Mons, du Centre et de Tournai. Et donc là c’est par rapport à cette catégorie de travailleuses, où il y a plus ou moins 70% des travailleurs APE dans les différentes administrations qui sont des femmes. Et donc, par rapport à ça, ce sont elles qui vont subir le plus et qui seront le plus impactées par la réforme".

Le gouvernement wallon a quand même fait un geste; "mais ça ne nous donne pas des garanties claires et nettes sur le volume de l’emploi qui sera gardé. De toute façon, je pense que même si on a un texte noir sur blanc, on n’arrivera pas à garantir à tout le monde que son emploi sera préservé via les subsides APE".

e boulot de 60 000 personnes dépend pour l’instant des APE, surtout dans le non marchand. La réforme du ministre prévoit que les provinces et la Fédération Wallonie-Bruxelles devront se passer d’APE.