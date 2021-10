Réforme de l'Etat: les mutualités demandent de partir d'une vision de l'avenir de la santé

Les mutualités n'ont pas tranché le point de savoir s'il fallait transférer davantage de compétences de santé vers les entités fédérées. Elles demandent que toute future réforme institutionnelle se fonde sur une vision d'avenir des soins de santé en général.

Le collège intermutualiste souhaite ne pas reproduire le scénario de la 6e réforme de l'Etat. Partant d'une volonté d'une plus grande homogénéité des compétences, elle a abouti à une complexité plus grande, constate-t-il.

"Une réforme de l'État est un moyen et non une fin en soi. Il faut voir quelle est la valeur ajoutée pour le patient. Nous croyons dans une approche décentralisée, proche du patient, mais le modèle idéal n'existe pas. Avant de mettre quelque chose sur le papier, il faut réaliser une analyse approfondie avec le terrain", a expliqué le président de ce collège, Luc Van Gorp devant la commission parlementaire d'évaluation des réformes de l'Etat depuis 1970.

►►► A lire aussi Les préparatifs d'une 7e réforme de l'État avancent après trois accords conclus lors du comité de concertation

Les différentes mutualités du pays mettent en avant cinq principes pour préparer une nouvelle réforme institutionnelle. Elles demandent que l'on se fonde sur une définition de la santé; que la solidarité interpersonnelle soit la plus grande possible afin que chaque citoyen puisse compter sur des soins égaux; que les soins soient proches des gens; que la société civile joue un rôle crucial dans la cogestion des soins de santé et que des différences de normes entre entités ou de remboursements ne créent pas une concurrence déloyale entre les acteurs de la santé.

Selon Luc Van Gorp, la Belgique compte 490.000 malades de longue durée malgré plus de 30 milliards d'euros dépensés chaque année.