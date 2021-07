Réforme de l’Etat : la commission mixte Chambre/Sénat pour l’évaluation des précédentes réformes est à présent installée

Pour Stephanie D’Hose, "l’évaluation de la répartition des compétences en Belgique est une étape importante pour entamer le dialogue parlementaire sur nos institutions. Cela doit se faire dans une atmosphère de coopération et de respect mutuel. Nul ne souhaite une répétition de la sixième réforme de l’État qui a paralysé notre pays pendant 541 jours. De bons préparatifs seront cruciaux pour trouver un accord entre les communautés, les régions et le niveau fédéral. Nous pouvons en jeter les bases dans cette commission."

"La dernière évaluation parlementaire des réformes de l’État remonte à 1999. Plus de vingt ans plus tard, il est temps de nous pencher à nouveau sur la question", a commenté Eliane Tillieux. "Via cette commission rassemblant des députés fédéraux et des Sénateurs représentant les entités fédérées, le Parlement fédéral se donne les moyens de s’atteler à cette mission essentielle et collective."

L’installation de cette commission s’inscrit dans le cadre de la vaste consultation lancée par la coalition Vivaldi en vue de procéder à une réforme de l’État sous la prochaine législature, après 2024. La commission a pour mission "d’étudier les possibilités de rendre la répartition des compétences, le fonctionnement des institutions et la coopération entre les différentes entités de l’État plus efficients", ont indiqué les présidentes des deux assemblées fédérales.

La commission parlementaire mixte chambre-sénat chargée de l’évaluation des réformes de l’État depuis 1970 a été installée vendredi lors d’une séance organisée dans l’hémicycle de la Haute Assemblée. Elle est présidée par les présidentes de la Chambre et du Sénat Eliane Tillieux (PS) et Stephanie D’Hose (Open Vld) et est composée de 14 députés et 14 sénateurs.

La délégation de la Chambre est composée de Peter De Roover, Sander Loones et Tomas Roggeman pour la N-VA, Kristof Calvo et Gilles Vanden Burre pour Ecolo-Groen, Khalil Aouasti et Leslie Leoni pour le PS, Barbara Pas (Vlaams Belang), Marie Christine Marghem (MR), Servais Verherstraeten (CD&V), Roberto D’Amico (PTB), Patrick Dewael (Open Vld), Ben Segers (Vooruit) et Vanessa Matz (cdH). François De Smet (DéFI) en est également membre sans voix délibérative.

La délégation du Sénat est, elle, composée de Andries Gyffroy et Karl Vanlouwe pour la N-VA, Celia Groothedde et France Masai pour Ecolo-Groen, Jean-Frédéric Eerdekens et Julien Uyttendaele pour le PS, Bob De Brabandere et Klaas Slootmans pour le Vlaams Belang, Sabine Laruelle et Gaëtan Van Goidsenhoven pour le MR, Peter Van Rompuy (CD&V), Antoine Hermant (PTB), Rik Daems (Open Vld), Bert Anciaux (Vooruit). Anne-Catherine Goffinet (cdH) et le germanophone Alexander Miesen (MR) sont membres sans voix délibérative.