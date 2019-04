Référendum: "Le système de représentation démocratique ne suffit peut-être plus"

Le principe du référendum est le sujet de notre débat. C’est lui qui est à la source du Brexit, en cours depuis trois ans. C’est aussi lui qui rythme la vie des Suisses à raison de quatre fois par an, environ. Une partie de la population belge réclame, elle aussi, ce référendum, qu’il soit d’initiative citoyenne, ou non. Certains le veulent, mais pour quels thèmes ? A quelles conditions ? Cela servirait-il la relation entre le politique et les citoyens ? Voici les grandes questions que nous posons.