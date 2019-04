Référendum: danger ou progrès de la démocratie ?

Le principe du referendum est le sujet de notre débat de ce soir. C’est lui qui est à la source du Brexit, en cours depuis trois ans. C’est aussi lui qui rythme la vie des Suisses à raison de quatre fois par an, environ. Une partie de la population belge réclame, elle aussi, ce référendum, qu’il soit d’initiative citoyenne, ou non. Certains le veulent, mais pour quels thèmes ? A quelles conditions? Cela servirait-il la relation entre le politique et les citoyens ? Voici les grandes questions que nous poserons ce soir.

Nombreux sont les observateurs qui pointent le referendum comme responsable d’un Brexit que certains Britanniques regrettent. Tous les citoyens n’avaient peut-être pas toutes les cartes en main pour répondre à cette question déterminante. Les fake news ont sans doute aussi joué un rôle majeur dans l’issue de ce vote. Chez nous, ce referendum est l’une des revendications principales du mouvement des gilets jaunes. Nous verrons ce soir avec nos invités si cette demande peut avoir une issue, ou s’il s’agit là d’une mauvaise idée.



Avec nous pour en débattre : Olga Zrihen, députée wallonne (PS) ; Fabian Culot, député wallon (MR) ; Olivier Rubbers, membre de We-Gov ; Céline Romainville, professeure de sciences politiques (UCL) .



Mais aussi Mustapha El Mezaz, citoyen ; Sophie Rehonyi (DéFI) ; Marco Van Hees (PTB) et Olivier Carlens (collectif citoyen).

