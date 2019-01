Referendum d'Initiative Citoyenne: attention à la boîte de Pandore, dit Sophie Wilmès (MR)

Le thème de ce débat est une fois encore dans l'air du temps et d'actualité. Il s'agit des mouvements citoyens. Plusieurs raisons expliquent ce choix. Tout d'abord, le mouvement des gilets jaunes qui poursuit sa route. Un rassemblement avec encore lieu hier soir à Silenrieux, en province de Namur dans le but de réaliser un "livre jaune". Ils veulent formuler des revendications claires et précises pour permettre aux citoyens de s'identifier - ou pas - au mouvement citoyen.

Par ailleurs, les mouvements citoyens sont de plus en plus présents. Quatre d'entre-eux étaient présents dans cette émission. C-Vox, Agora et "Citoyens!" étaient aux côté du groupe à la base de ce livre jaune. Pour rappel, l'ambition de "Citoyens!" est de réunir une centaine de listes citoyennes locales en vue de peser lors des prochaines élections régionales, fédérales et européennes.

Alors pourquoi la naissance de telles initiatives ? Pour Gilles Vanden Burre, député fédéral Ecolo, tout est lié à une perte de confiance en les partis traditionnels. Et cela passe par les différents scandales.