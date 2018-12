Redevance kilométrique, allocations familiales, chats: tout ce qui change dès le 1er janvier en Wallonie

En ce qui concerne le choix de la caisse d'allocations familiales, seules les familles dont le 1er enfant naitra à partir de janvier 2019 peuvent choisir leur caisse d'allocations familiales parmi l'une des 5 en Wallonie (Famiwal, la caisse publique d'allocations familiales; Parentia qui succède aux caisses fédérales Partena, Attentia et Mensura; Camille qui succède à l'UCM et Xerius; Kidslife qui succède à Group S, ADMB et Horizon et Infino qui succède à Securex et Acerta). Les familles existantes (qui sont dès lors déjà affiliées à une caisse) auront la possibilité de choisir leur caisse à partir du 1er janvier 2021. Leur dossier a été automatiquement transféré vers la caisse wallonne qui succède à leur actuelle.

Redevance kilométrique: indexation des tarifs en Wallonie

Les tarifs de la redevance kilométrique appliquée aux véhicules de plus de 3,5 tonnes augmentent en Wallonie.

Pour cet ajustement, la Région a procédé à une indexation. Dans le faits, cela représente donc une hausse plus importante de la redevance pour les véhicules les plus lourds et les plus polluants. Les tarifs n'augmentent pas pour les véhicules de moins de 12 tonnes répondant aux normes Euro 5 et Euro 6. Pour tous les autres véhicules, les augmentations vont de 0,001 euro/km (pour les véhicules de moins de 12 tonnes Euro 4) à 0,006 euro/km (pour les véhicules de plus de 12 tonnes Euro 0, Euro 1 et Euro 2).

Par ailleurs, le réseau routier soumis au prélèvement kilométrique est élargi en Flandre avec 3 tronçons supplémentaires représentant 38 kilomètres.

