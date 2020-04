Coronavirus: ces partis qui tentent de récupérer la crise à coups de pubs sur Facebook

Sophie Wilmès, Maggie De Block, Philippe De Backer... Les ministres du gouvernement fédéral viennent tous les jours parler de l'évolution du coronavirus dans les médias. De leur côté, les partis dans l'opposition essaient tant bien que mal de rester visible sur les réseaux sociaux. Mais attention à ne pas trop se profiler, sinon on risque de perdre en crédibilité... "Mea culpa", voilà les déclarations de Bart De Wever lundi soir lors de l'émission Terzake (VRT). C'est rare que le président de la N-VA s'excuse publiquement. La raison ? Une publication sponsorisée sur Facebook du 9 avril. On y voit le bourgmestre d'Anvers assis sur un banc avec le message: "Se reposer sur un banc, c'est interdit? Désolé, mais je ne vais pas contrôler ça".

Publicité de la page Facebook de Bart De Wever. Après de nombreuses controverses, elle a été supprimée. - © Tous droits réservés

Il voulait ainsi critiquer le manque de cohérence des consignes diffusées par le gouvernement. Pourtant, en publiant cette publicité, c'est lui qui sème encore la confusion auprès de la population. "Cela lui est revenu comme un boomerang dans le visage. Si tu essaies de trop de te profiler, tu es sur la corde raide", analyse Reinout Van Zandycke, expert en communication politique. Le président de la N-VA et son parti ne sont pas les seuls à diffuser leur propagande politique sur les réseaux sociaux. Le mois dernier, les douze partis politiques représenté belges ont dépensé 172.777 euros en publicité sur Facebook. Le Vlaams Belang, la N-VA et le PTB ont investi à eux trois 88 % de ce budget.

"Ce sont en particulier les partis qui n’ont pas soutenu le gouvernement Wilmès 2 qui investissent le plus. Ils utilisent les réseaux sociaux pour continuer à exister puisque les ministres fédéraux sont omniprésents dans les médias traditionnels pour l'instant avec la crise du coronavirus", constate Jean Faniel, directeur général du CRISP. La personnalité avant le parti Quand on regarde les deux dernières vidéos sponsorisées sur la page Facebook de Paul Magnette, pas de trace du logo "PS" ou de mention du parti dans la vidéo elle-même, à l'exception de l'avertissement au-dessus de la vidéo. "C'est logique", explique Reinout Van Zandycke, "L'image de Paul Magnette est plus positive que celle du parti socialiste. C'est comme aux États-Unis: la marque Donald Trump est plus forte que les Républicains."

Dans le top 4 des personnalités qui ont le plus investi dans les publicités Facebook, on retrouve trois présidents de parti: Tom Van Grieken (Vlaams Belang, Conner Rousseau (SP.A) et Peter Mertens (PTB) "Ils en ont besoin : même s’ils sont connus dans le monde politique, ce sont des relativement nouveaux venus pour le grand public", ajoute l'expert en communication.

Récupérer la crise du coronavirus à des fins politiques ? Attention, jeu dangereux - © Tous droits réservés

Selon Jean Faniel, la crise du covid-19 a aussi changé la donne : "Avant, il était envisageable qu’on aille vers des élections anticipées. Maintenant, c’est une hypothèse inimaginable. Les partis concentrent ainsi leurs moyens sur des individus: ce n’est plus nécessaire de mettre en avant la marque du parti." Qui en sortira gagnant? L'évolution de la pandémie en Belgique est encore incertaine, mais il est inenvisageable que les partis "se murent dans un silence total" selon Jean Faniel: "Ils doivent se positionner pour la suite. Si l’on regarde la communication des différents partis, ils restent dans leur registre." Le PTB veut par exemple introduire une "taxe Corona": ponctionner 3% aux personnes qui détiennent un capital de plus de trois millions d'euros. En plus de son slogan "Bescherm onze mensen" ("Protégeons nos gens"), le Vlaams Belang essaie de faire porter le chapeau aux réfugiés pour la destruction du stock de masques en Belgique. Le MR souligne l'impact économique de cette crise et soutient les employeurs. Écolo plaide quant à lui pour la réouverture des pépinières et des jardineries et met en avant le rôle des femmes. Mais l'exercice de communication en ces temps de crise s'avère un jeu d'équilibriste pour les partis politiques, comme conclut Jean Faniel : "Le futur peut partir dans tous les sens. Comment ne pas trop récupérer la crise sans que cela ne soit mal interprété? C’est délicat..."