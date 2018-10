Recul, en 2017, du nombre de dossiers traités par le médiateur de la Wallonie et de la FWB

Le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles a traité, en 2017, 3.510 dossiers, un nombre en baisse par rapport aux 4.533 réclamations gérées l'année précédente. Sur ce total, 3.283 relevaient des compétences du service de médiation, dont 2.011 (61%) pour la Wallonie et 1.272 (39%) pour la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), a indiqué mercredi Marc Bertrand, le médiateur, lors de la remise de son 6e rapport aux présidents des parlements de Wallonie et de la FWB, André Antoine et Philippe Courard.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, les plaintes liées aux bourses d'étude ont bondi de 45%, à 589 dossiers traités. Suivent les dossiers relatifs aux relations scolaires (189), aux personnels de l'enseignement (187) et aux équivalences de diplômes (175, en baisse toutefois de 30% sur un an). En Wallonie, ce sont les administrations régionales de la fiscalité (766 plaintes, en baisse de 52% sur un an), du logement (238), de l'eau (204) ainsi que de l'économie et de l'emploi (173) qui se sont taillées la part du lion. Le nombre de dossiers concernant l'énergie, lui, a chuté de 44%, à 117 réclamations. "A partir de l'analyse de tous ces dossiers, nous avons formulé une série de recommandations générales et spécifiques transmises aux autorités politiques quand une modification décrétale ou réglementaire est nécessaire, ou aux administrations", a précisé Marc Bertrand qui vient d'entamer un nouveau mandat de 6 ans à la tête du service de médiation.

"Ce rapport est essentiel. Il constitue une occasion unique, pour les citoyens, de se faire entendre et de dénoncer ce qu'ils estiment être des dysfonctionnements. C'est également un fabuleux outil de contrôle de l'exécutif", a de son côté souligné André Antoine. "A travers ces chiffres, c'est la voix du peuple qui s'exprime, avec ses impatiences, ses frustrations mais aussi sa satisfaction lorsqu'il est entendu", a-t-il ajouté.