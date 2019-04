Recrutement de 200 policiers dans la zone Bruxelles-Ixelles grâce à une augmentation du budget

Le budget de la zone de police de Bruxelles-Ixelles a été présenté, mercredi matin, au commissariat central situé rue du Marché au charbon à Bruxelles. Il a été augmenté de 15 millions d'euros entre 2017 (un peu moins de 215,8 millions d'euros) et 2019 (environ 231 millions), dont les deux tiers ont été alloués au recrutement de 200 policiers qui rentreront progressivement en service au second semestre.

Le Collège de police veut plus d'effectifs en rue, pour déployer une police de proximité. "La police doit aller vers les gens", défend le bourgmestre de Bruxelles Philippe Close. Des régisseurs de quartier ont été créés pour faire le lien entre les différents acteurs de la vie de quartier, pour répondre en réseau aux problèmes non urgents de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques.

De plus en plus d'événements à encadrer

Le recrutement de policiers est également justifié par l'augmentation des événements à encadrer, à savoir 4477 en 2018, dont 995 manifestations, soit une augmentation de 8,24% par rapport à l'année précédente et de 43,71% par rapport à 2010.

Philippe Close plaide pour un renfort des rangs à la police fédérale. "Autant nous investissons de plus en plus dans le recrutement, autant on désengage au niveau de la police fédérale. Ce n'est pas tenable."

"C'est sans doute notre zone qui est la plus consciente de l'importance de la bonne collaboration avec la police fédérale", a complété le bourgmestre d'Ixelles, Christos Doulkeridis.

Agressions sexuelles et violences conjugales

La zone de police s'est de plus investie pour révolutionner la prise en charge des victimes d'agressions sexuelles et de violences conjugales. Le centre pluridisciplinaire situé rue Haute place la victime au centre de la procédure en l'entourant de médecins et policiers. La fonction de "Domestic violence officer" sera prochainement créée afin d'offrir une prise en charge plus spécialisée aux victimes de violences conjugales.

La digitalisation de la police, dans une visée de modernité et de diminution de l'empreinte écologique, est continuée avec notamment l'instauration à venir du travail de terrain mobile. Un coordinateur Environnement a été désigné en début d'année afin de mettre en oeuvre une stratégie environnementale