Réactions à la démission de Charles Michel: "Que le Premier ministre paie les conséquences de ses actes"

Pour Ahmed Laaouej (PS) Charles Michel a été trop évasif et a sabordé lui même son budget. C'est ce qui a poussé au dépôt d'une motion de méfiance.

Charles Michel s'est rendu chez le Roi ce mardi soir pour présenter sa démission. Une réaction à la motion de méfiance déposée par le PS et le S.PA et co-signée par les Verts. Des partis qui n'ont pas tardé à réagir.

Le CDH n'avait lui pas signé la motion de méfiance, estimant plus opportun de laisser 48 heures au Premier Ministre pour préciser ses intentions.

Pour DéFi, "cette chute était inéluctable". "L'appel du Premier ministre n'a même pas convaincu ses partenaires de gouvernement. Aujourd'hui, le Premier ministre n'a plus la main", a souligné M. Maingain.

Sans surprise, du côté du MR on regrette l'issue de cette journée. "L'opposition socialiste et écologiste voulait un trophée et l'a eu", a estimé le chef de groupe MR David Clarinval.

"Il y a eu un refus de la main tendue alors que le Premier ministre avait été très loin dans des propositions concrètes" de coopération avec le parlement, notamment sur la baisse de TVA sur l'électricité, le pouvoir d'achat, l'accord interprofessionnel, a ajouté M. Clarinval. "On a bien compris durant l'interruption de séance que l'opposition voulait la tête du Premier ministre, cela a été confirmé avec l'annonce du dépôt d'une motion de méfiance".

A présent, le MR n'est pas demandeur d'élections anticipées, a indiqué M. Clarinval. Il appartient au Roi de s'exprimer. Il existe plusieurs pistes dont les affaires courantes, a-t-il ajouté.