Rassemblements des « Gilets jaunes » à Bruxelles: plus de 300 arrestations administratives

Début d'après-midi, près de 250 manifestants se sont rassemblés gare du Nord et ont été encerclés pendant plusieurs heures par la police en tenue d’intervention et équipés de canons à eau.

Au total, la police a procédé à plus de 300 arrestations administratives, mais le comptage n'est pas encore définitif.

Ce dimanche d’élections a été marqué par des rassemblements de Gilets jaunes à la gare du Nord de Bruxelles et dans le centre-ville. Un appel à manifester circulait depuis quelques semaines sur les réseaux sociaux, mais les organisateurs n’avaient pas demandé d’autorisation.

Après avoir joué au jeu du chat et de la souris avec la police dans les rues autour de la Grand-Place, plusieurs personnes ont été arrêtées alors qu’elles se cachaient dans un magasin de montres.

En chemin, ils ont détruit du mobilier urbain, arraché quelques affiches et panneaux publicitaires et balancé des trotinnettes. Certains se sont aussi rendus au siège social du PS pour le bombarder de quelques projectiles et renverser des barrières nadar.