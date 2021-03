Alexander de Croo présente un "calendrier indicatif" des prochains assouplissements

Après la "décision de ne rien décider" annoncée à l’issue du comité de concertation du 26 février dernier, les assouplissements des mesures destinées à endiguer la propagation du Covid-19 en Belgique sont particulièrement attendus. Comme le veut ce qui est désormais devenu une tradition, le Premier ministre, Alexander De Croo, s’est réuni à 14h avec les différents chefs de gouvernement du pays afin de donner de nouvelles perspectives aux Belges. Les décisions découlant de cette rencontre doivent être annoncées à 19h, lors d’une conférence de presse qui se tiendra en direct du 16, rue de la Loi.

Plusieurs mesures très attendues ont déjà été annoncées et devraient être confirmées lors de la prise de parole du chef du gouvernement fédéral. Les rassemblements à l’extérieur devraient s’élargir de quatre, depuis plusieurs mois, à 10 personnes. La mesure entrera en application dès le lundi 8 mars. 40 personnes pourront également être rassemblées dans le cadre de funérailles.

►►► À lire aussi : Covid-19 : le comité de concertation est en cours, de légers assouplissements attendus ?

Alors que l’enseignement supérieur et les jeunes crient leur détresse depuis plusieurs mois, l’enseignement supérieur devrait aussi bénéficier d’un relâchement des mesures. Le présentiel devrait être autorisé à hauteur de 20% dès le 15 mars. Dans les écoles primaires, les activités culturelles telles que des excursions seront aussi à nouveau autorisées. On évoque aussi un retour à temps plein pour tous les élèves à l’issue des vacances de Pâques, soit le 19 avril.

Le mois de mai est également évoqué comme perspective à plus long terme pour desserrer la vis de plusieurs autres secteurs, dont l’Horeca et la culture.

"Dehors, dehors, dehors"

"La situation reste très délicate, on doit continuer à rester prudent et tout faire pour garder la situation sous contrôle", a d’emblée prévenu Alexander de Croo, peu après 19 heures. "En même temps nous sommes conscients de la nécessité de perspective, une période de 5 mois de mesure est un rude exercice", a poursuivi le chef du gouvernement fédéral.

L’élu libéral a ensuite expliqué comment se sont déroulées les négociations, sur base des opportunités d’assouplissements. Ce sont donc concernant les activités de plein air que des assouplissements ont été envisagés. L’objectif assumé par les autorités : que ces libertés retrouvées redonnent aux Belges la motivation de poursuivre le combat contre le virus en respectant les règles qui restent en vigueur. "On va pouvoir faire plus de choses à l’extérieur et ça va nous aider à mieux respecter les règles partout, aussi à l’intérieur", a indiqué Alexander De Croo.