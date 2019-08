Rapprocher les deux sessions d'examens: "Une fausse bonne idée, les étudiants ont besoin de temps"

Ils ont raté un examen en juin. Et ils ont une chance de corriger le tir en août. La deuxième session commence en cette période pour les étudiants du supérieur. Et cette question: est-ce qu'un mois et demi, voire deux mois entre les deux sessions d'évaluation, ce n'est pas trop long ? En France, certaines universités organisent des rattrapages dès le mois de juin.

"Ça pourrait être une bonne chose d'enchaîner directement sur la deuxième session, ça permettrait de rester dans l’ambiance étude", explique Lucas, étudiant en kiné à Liège. Martin abonde dans le même sens: "Si on me laissait une semaine ou dix jours après un échec pour repasser l'examen, ça pourrait être bien. Pas avec un deux ou un trois, mais avec un huit ou neuf, je pense que ce serait possible."

"Un blocus et une session d'examen, c'est lourd psychologiquement. Il faut un break"

Juliette, étudiante en chimie à l'ULB voit du pour et du contre dans cette idée: "C'est vrai que souvent, quand on sort d'un examen, on se dit: "Il me manque deux, trois heures d'études et j'aurais pu le réussir". Mais en même temps, un blocus et une session d'examen, c'est lourd psychologiquement. On en sort brisé. Rajouter quelques semaines à ça, c'est pas possible. Il faut un break".