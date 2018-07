Rapport sexuel à 14 ans: que change la loi?

Le bon vieux Code pénal bénéficie d’une nouvelle jeunesse. Le ministre de la Justice envisage de le faire évoluer avec les grands débats de notre société. Et la question de la majorité sexuelle est souvent revenue sur le devant de la scène. 16 ans ou 14 ans, comme dans d’autres pays? Le Conseil des ministres a décidé que la majorité sexuelle restera à 16 ans, mais fait évoluer le consentement sexuel. A partir de maintenant, un adolescent de 14 ans sera censé pouvoir dire oui à une relation sexuelle, à condition que son (sa) partenaire n’ait pas 5 ans de plus que lui (elle). Est-ce une bonne idée? Pour Kenza El Marsni, sexologue et titulaire d’un master en psychologie et sciences de l’éducation, cela correspond à la réalité actuelle.

Dépénaliser les rapports sexuels entre deux personnes consentantes entre 14 et 16 ans

Pour la sexologue, l’ado pourra donc dire ‘oui’ à partir du moment où la différence entre les deux partenaires est de maximum cinq ans et où il n’y a pas de rapport d’autorité entre les deux personnes. "Cela répond à une réalité qui est qu’à 17 ans, la moitié des personnes ont déjà eu leur premier rapport sexuel. Et avant, entre 14 et 16 ans, quand deux personnes avaient un rapport sexuel, c’était considéré comme un attentat à la pudeur. Cela signifie que le premier rapport sexuel était pénalisé, juridiquement punissable. Il y avait donc une demande, sur le terrain, de pouvoir dépénaliser les rapports sexuels entre deux personnes consentantes entre 14 et 16 an."

Une législation à trois niveaux

Pour bien comprendre, il faut maintenant tenir compte de trois stades. Avant 14 ans, tout acte sexuel est complètement interdit. Ensuite, entre 14 et 16 ans, l’acte est possible, avec un consentement et si le partenaire n’est pas âgé de plus de cinq ans. Et enfin, après 16 ans, l’individu atteint la majorité sexuelle. Mais avec toujours la notion de consentement. Chacun peut toujours accepter ou non.

Eviter les violeurs mutuels

Cette majorité sexuelle à 16 ans, alors que la majorité civile est à 18 ans pose parfois débat. Pour Kenza El Marsni cette différence a une explication: "Aux yeux de la loi, la majorité civile est à 18 ans. Mais si on considère que la majorité sexuelle est à 18 ans, cela veut dire que deux partenaires qui ont un rapport sexuel avant l’âge de 18 ans, seraient des violeurs l’un de l’autre. C’est donc la question qui se pose au niveau légal : veut-on considérer qu’avant 18 ans, deux personnes qui ont un rapport sexuel sont des violeurs mutuels ? Et c’est pour cela qu’il a fallu ajuster et répondre aux réalités du terrain". Une réalité qui veut que les individus ont des rapports sexuels avant 18 ans, et même entre 14 ans et 16 ans. Il fallait ajuster la loi à cette réalité.

14 ans, l’âge du discernement?

Peut-on, à 14 ans, avoir la capacité de discernement? Kenza El Marsni le reconnaît: "A 14 ans, c’est jeune, mais les jeunes prennent effectivement cette décision. En tant que sexologue, il faut pouvoir les accompagner et ne pas les juger ou leur dire que c’est bien ou mal. La réalité est là ; certains sont très matures à 14 ans et d’autres le sont moins. J’insiste vraiment sur la notion de consentement parce que c’est vraiment une question d’éducation qu’il faut travailler avec les jeunes et les moins jeunes. Je pense qu’il faut surtout accompagner les jeunes et ne pas les juger. La réalité est là"

Comment accompagner ces jeunes ?

Il existe des séances d’éducation à la vie sexuelle et affective à l’école, explique Kenza El Marsni "En principe, des séances sont prévues chaque année. Ce n’est pas encore exactement ça, mais je pense que le fait de parler de sexualité de manière positive et pas juste en matière de prévention permet aux jeunes de se sentir plus écoutés et il y a donc moyen d’avoir un meilleur échange avec les jeunes."

A 14 ans, les ados ont peut-être déjà vu des images de sexualité, du moins de manière virtuelle. "C’est un peu le débat du moment: ont-ils, à cet âge, la capacité de bien faire la différence entre ces images de cinéma et la réalité? Je pense que 80% des jeunes avant 12 ans ont déjà été confrontés à des images à caractère pornographique. C’est vraiment énorme, C’est pour cela qu’on dit que c’est tôt 14 ans. Souvent, les gens ont peur qu’on parle de leurs enfants et de sexualité à cet âge-là, mais les images sont là et pouvoir leur donner des clés pour pouvoir faire face à ces images et comprendre ce qui se passe et que ce n’est pas la réalité, c’est super important."