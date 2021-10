Rapport indépendant sur les inondations : "On ne peut pas associer le phénomène de vagues à la gestion du barrage d’Eupen"

Des pluies observées une fois tous les 100 ans

Les auteurs et auteure principaux de ce premier volet du rapport sont Thomas Michaud du bureau Suisse Stuky, chef-adjoint du département eau et environnement, Catherine Fallon, professeure responsable au centre de recherche interdisciplinaire SPIRAL, qui porte sur la gestion des risques et l’analyse et l’évaluation des politiques publiques et Jacques Teller, professeur d’urbanisme à l’ULiège, qui dirige le laboratoire LEMA (Local environment management and analysis). Pour établir le diagnostic des événements lors de ces inondations, plusieurs types de données ont été récoltés, a détaillé Thomas Michaud : bien évidemment, les données hydrologiques, météorologiques et hydrauliques, mais aussi des observations de terrain, ainsi que des témoignages de consultations administratives, des gestionnaires de barrage, et des citoyens. Au niveau de l’analyse météorologique, l’objectif est de contextualiser les événements et de comparer observations et prévisions. Les principaux résultats sont : Cet événement de pluie peut être qualifié de rare à très rare en termes de répartition et d’intensité : la période retour est estimée à 100 ans, ce qui veut dire que l’on a vécu des pluies qui, statistiquement, n’arrivent qu’une fois tous les 100 ans,

Les modèles ALARO et ECMWF ont sous-estimé les précipitations réellement tombées,

À la station de pluviométrie de Jalhay (là où la plus grande quantité de pluie a été mesurée), 4 pics de précipitation ont été enregistrés. Une crue trop rapide pour faire des lâchers préventifs aux barrages Au niveau de l’analyse hydrologique et hydraulique, les objectifs étaient de reconstituer les débits de pointe, car les appareils de mesures ont été arrachés par la crue avant que l’on arrive à un débit maximal, et de contextualiser l’événement. Les principales conclusions sont : En termes d’intensité, l’événement peut être qualifié de rare à très rare.

Le phénomène de crue a été rapide

On observe deux pics de crue sur la Vesdre : le 14 juillet en fin de journée, et le deuxième dans la nuit du 14 au 15 juillet. Une temporalité relatée par les citoyens consultés.

Pour l’Ourthe, les pics de crue ont eu lieu le 15 juillet au matin et en fin de journée. Au niveau de la gestion des barrages, l’analyse s’est focalisée sur le barrage d’Eupen. Il a été conclu que vu la rapidité de la crue, il n’était pas possible aux gestionnaires d’effectuer des lâchers préventifs. "Sans la présence du barrage, la situation aurait été bien plus catastrophique, et on ne peut pas attribuer un phénomène de vague au mode de gestion du barrage" précise Thomas Michaud, du bureau d’étude suisse Stucky. La vallée de la Vesdre particulièrement vulnérable En comparaison la carte d’aléa des inondations, et l’ampleur des inondations, la correspondance est globalement bonne, sauf pour Verviers. Mais les niveaux observés ont été en général supérieurs que ceux prévus par les cartes d’aléa. La vallée de la Vesdre est particulièrement vulnérable, car elle souffre d’un "déficit de capacité important", ce qui veut dire que, même avec la présence du barrage d’Eupen en amont, la vallée est plus rapidement inondée que les autres bassins. "Des processus aggravants comme les phénomènes d’embâcles aux ponts accentuent cette vulnérabilité" précise le rapport. La vallée de la Vesdre souffre également d’une "configuration critique quant à son urbanisation" : "le sous-bassin hydrographique de la Vesdre est celui dont les zones d’inondation ont la plus haute densité d’habitat du district", soulevait déjà le PGRI, le Plan de Gestion des Risques d’Inondation 2016-2021. Cette urbanisation met particulièrement les riverains à risque et augmente la vulnérabilité de la vallée : "l’urbanisation présente des constructions directement sur les murs de berge du cours d’eau", constate le rapport.

Consultation citoyenne : une dissonance entre les prévisions et le vécu

Plus de 229 personnes se sont montrées intéressées à participer à la consultation citoyenne : 31 entretiens individuels ont été menés, et quatre tables rondes organisées, avec un taux de participation très élevé, organisées par l’équipe du professeur Jacques Teller. Pour les habitants, la crue et la décrue ont toutes deux été très rapides, avec deux pics de montée des eaux rapportés. Les riverains soulignent également la violence de cette crue, son caractère torrentiel. Beaucoup des riverains considéraient qu’ils n’étaient pas dans une zone de risque d’inondation. "Il y a deux manières d’estimer les risques : soit via la carte d’aléas d’inondation, soit par expérience directe. On a vu beaucoup de citoyens parler de leurs expériences de crues précédentes. Beaucoup d’entre eux se basaient sur cette expérience directe." Dans sa conclusion, le professeur Jacques Teller identifie deux types de citoyen : "des citoyens experts, qui vont s’informer activement, via le site Infocrue, les données météorologiques, et suivre la situation en continu ; et des citoyens profanes." Certains citoyens, surtout les non-experts, sont les moins actifs et sont surtout informés par les médias. Ils ont vécu une tension, une dissonance importante parce que "d’une part, il y avait des prévisions météorologiques alarmantes, et un retard dans les niveaux de précipitation, surtout en aval du bassin." "Très rapidement, les habitants vont dire que l’information des pouvoirs locaux a été insuffisante, pour différentes raisons. Ils constatent que les pouvoirs publics ont perdu le monopole de la diffusion de l’information. La conséquence, c’est que ces personnes continuent à se connecter sur les réseaux sociaux qui sont des amplificateurs de rumeurs. Dans beaucoup de communes, il n’y a plus d’informations des pouvoirs locaux officiels." Point de bascule Le moment important pour les riverains touchés a été celui où ils ont compris que ce ne serait pas une crue comme les autres. "Ils se rendent compte que ce qu’ils avaient mis en place sera insuffisant". Ce point de bascule intervient avant qu’il n’y ait des messages des autorités communales. Dans l’expérience de la crue, il s’agit d’une crise de l’information. "Les services d’urgence sont complètement saturés, les riverains n’arrivent pas à les contacter. Et quand ils y arrivent, l’opérateur en ligne a moins d’informations qu’eux. Ça crée une tension extrêmement forte. L’absence d’information officielle va encourager la prise de risque par les citoyens, surtout dans cette situation où il y a eu deux pics de crue." Ce qui a été fortement mis en avant par les citoyens, ce sont deux chocs : le choc négatif de la crue et de la constatation des dégâts, mais aussi un choc positif, avec la grande solidarité, et le rôle des réseaux sociaux pour structurer ces soutiens. Burn-out administratif et sentiment d’abandon Après l’épisode de crue, la période de crise continue, avec le stress lié à la reconstruction. "Beaucoup d’habitants parlent de la difficulté de trouver des informations au niveau des soutiens financiers et de la couverture des assurances." Le rapport évoque un "burn-out administratif". En conclusion de cette consultation citoyenne, "la commune reste l’interlocuteur de premier niveau, mais les citoyens rapportent les limites de l’action publique. Il y a eu un sentiment d’abandon partagé par beaucoup."

"Peu de cultures du risque" dans certaines localités

En termes de gestion des risques d'inondation par les gestionnaires compétents, plusieurs constatations de l'équipe de Catherine Fallon, du centre de recherches SPIRAL de l'ULiège. "En matière d'identification des risques au niveau des barrages, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de cadre légal qui impose certains modes de gestion et de sécurité, et qui imposent cette identification des risques. Ce n'est que depuis 2018-2019 qu'un premier plan interne d'urgence a été mis en place, et transmis aux gouverneurs" explique Catherine Fallon. "Par contre, le comité belge des grands barrages, qui rassemble des scientifiques et les gestionnaires de barrage, a établi en 2016 des cartes d'inondations en cas de défaillance des grands barrages. Depuis un an, la direction des barrages réservoirs est clairement engagée dans une réflexion en termes de planification d'urgence." Le groupe de travail inondation, GTI, est l'instance la plus active dans l'estimation des risques d'inondation sur le territoire wallon. "Ils sont très engagés dans l'analyse des risques d'inondations, ils contribuent à alimenter tout le système Infocrue, ils produisent des plans... Mais la question que je me pose, c'est que fait-on de ces plans ? Ils ont une valeur indicative plutôt que prescriptive, et cette question est donc ouverte. L'autre question que l'on pose, c'est l'organisation de ce GTI : il y a très peu de relations avec les gestionnaires de crises, les pouvoirs locaux et les services de secours, qui seront pourtant les premiers à devoir se référer à ces plans." SPIRAL a également constaté "peu de cultures du risques dans beaucoup de localités, peu d'investissements en matière de planification d'urgence, dans les compétences des planificateurs d'urgence au niveau local, alors qu'elle est très importante : car en faisant ces plans, on crée des réseaux avec les services d'urgence, et avec les gestionnaires des risques locaux, d'usine Seveso ou de maisons de repos, par exemple."

Un problème de communication entre les acteurs en début de crise

La première question abordée est : comment passe-t-on de la vigilance à l'alarme, qui font que l'on met en place des procédures d'action ? "Le modèle actuel, est-ce qu'il a vraiment 'alarmé' à temps, c'est-à-dire fait monter les acteurs de terrain à temps ? L'alarme crue de la Vesdre a été émise à 6h du matin le 14 juillet, alors que déjà, on avait évacué certains bâtiments, qu'Infrabel avait déjà fermé une ligne ferroviaire depuis une heure du matin. Il y a vraiment un problème de communication entre les acteurs au début de la crise." Catherine Fallon rappelle que ce genre de situation n'est pas inhabituel