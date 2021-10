Rapport indépendant sur les inondations : beaucoup de riverains considéraient qu'ils n'étaient pas en zone inondable

Pour établir le diagnostic des événements lors de ces inondations, plusieurs types de données ont été récoltés : bien évidemment, les données hydrologiques, météorologiques et hydrauliques, mais aussi des observations de terrain, ainsi que des témoignages de consultations administratives, des gestionnaires de barrage, et des citoyens.

Ce qui a été fortement mis en avant par les citoyens, ce sont deux chocs : le choc négatif de la crue et de la constatation des dégâts, mais aussi un choc positif, avec la grande solidarité, et le rôle des réseaux sociaux pour structurer ces soutiens.

Certains citoyens, surtout les non-experts, sont les moins actifs et sont surtout informés par les médias. Ils ont vécu une tension, une dissonance importante parce que "d’une part, il y avait des prévisions météorologiques alarmantes, et un retard dans les niveaux de précipitation, surtout en aval du bassin."

Beaucoup des riverains considéraient qu’ils n’étaient pas dans une zone de risque d’inondation. "Il y a deux manières d’estimer les risques : soit via la carte d’aléas d’inondation, soit par expérience directe. On a vu beaucoup de citoyens parler de leurs expériences de crues précédentes. Beaucoup d’entre eux se basaient sur cette expérience directe." Dans sa conclusion, le professeur Jacques Teller identifie deux types de citoyen : "des citoyens experts, qui vont s’informer activement, via le site Infocrue, les données météorologiques, et suivre la situation en continu ; et des citoyens profanes."

Plus de 229 personnes se sont montrées intéressées à participer à la consultation citoyenne : 31 entretiens individuels ont été menés, et quatre tables rondes organisées, avec un taux de participation très élevé, organisées par l’équipe du professeur Jacques Teller.

Le premier volet de cette étude d’experts indépendants concerne l’analyse de ce qu’il s’est passé lors des intempéries de la mi-juillet : quel a été le déroulé des événements, quelles décisions ont été prises, étaient-elles des bonnes décisions ? La gestion des voies hydrauliques et des barrages qui sont particulièrement décriés. Le ministre Henry a insisté pour que soient pris en compte les vécus et observations sur le terrain, par les riverains touchés par les inondations : des témoignages seront donc présents dans ce rapport. "Leurs témoignages comptent énormément, c’est essentiel de savoir comment ont été vécus ces événements".

Les auteurs et auteure principaux de ce premier volet du rapport sont Thomas Michaud du bureau Suisse Stuky, chef adjoint du département eau et environnement, Catherine Fallon, professeure responsable au centre de recherche interdisciplinaire SPIRAL, qui porte sur la gestion des risques et l’analyse et l’évaluation des politiques publiques et Jacques Teller, professeur d’urbanisme à l’ULiège, qui dirige le laboratoire LEMA (Local environment management and analysis).

Ce premier volet du rapport est disponible ici sur le site du ministre du Climat Philippe Henry

Le deuxième volet du rapport, attendu pour la mi-novembre, a demandé à des experts indépendants une analyse globale des services hydrauliques, de la manière de gérer ces infrastructures, et de formuler des recommandations pour le renforcement de la prévention et l’amélioration de la gestion des voies hydrauliques et des ouvrages comme les barrages. "Ce travail est encore en cours de réalisation" a annoncé le ministre.