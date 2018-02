Rapport CGRA: pour Amnesty, la suspension des renvois des migrants soudanais doit être maintenue

Amnesty International, le CIRÉ, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, le CNCD-11.11.11 et son homologue flamand demandent, dans un communiqué adressé aux autorités belges, de suivre les recommandations du CGRA et de maintenir la suspension des renvois vers le Soudan jusqu'à ce que les procédures belges soient mises en conformité avec les obligations internationales et européennes.

"Établir des preuves de torture ou de mauvais traitements dans un pays comme le Soudan est très difficile ", expliquent les organisations.

"Cependant, le rapport du CGRA met bien en lumière que la situation au Soudan est problématique, et il est évident que dans chaque cas un retour ou un éloignement n'est autorisé par le droit international qu’après une analyse approfondie des risques individuels encourus. La Belgique devrait mettre en place toutes les garanties nécessaires pour éviter que des personnes soient renvoyées lorsqu'elles sont confrontées à un risque réel de torture ou à d'autres mauvais traitements à leur retour. Sur ce point, la Belgique n’a pas pris les précautions requises, la charge de la preuve reposant sur l’Etat et non sur l’individu concerné."

Recommandations du CGRA

Le communiqué précise aussi que la Cour de cassation a récemment confirmé qu'il y avait eu violation de l'article de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). Le CGRA, dans son rapport, a indiqué que la procédure s'est révélée insuffisante sur plusieurs points et que l'Office des étrangers doit mener ses enquêtes de manière plus approfondie.

"Le CGRA affirme que l'analyse de l'article 3 s’applique également aux personnes qui ne demandent pas l'asile ; le fait de ne pas introduire de demande d'asile ne peut être interprété comme un indice d’absence de risque en cas de retour. Le CGRA recommande également que cette analyse ait lieu avant que les personnes concernées ne soient confrontées à des représentants du régime qu’ils pourraient fuir. Le CGRA préconise par ailleurs que d'autres garanties soient intégrées à la procédure, telles que la présence d'un interprète et d'un représentant des autorités belges lors des entretiens. De telles garanties sont nécessaires pour prévenir d’éventuelles violations des droits humains."

"Nous insistons pour que les résultats des recherches du CGRA conduisent la Belgique à mettre sa politique de renvoi en conformité avec ses obligations internationales et à respecter le principe de non-refoulement à tout moment. Il faut par ailleurs que les retours au Soudan demeurent suspendus jusqu'à ce que les procédures respectent les obligations qui incombent à la Belgique."