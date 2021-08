Rapatriés afghans en Belgique : 160 places d’accueil d’urgence sont en préparation en Wallonie, selon la Croix-Rouge

À la demande de l’État belge, la Croix-Rouge de Belgique et son homologue en Flandre, la "Rode Kruis", préparent 220 places d’accueil pour les personnes rapatriées d’Afghanistan qui pourraient demander une protection internationale de la Belgique, indique l’organisation lundi.

Les premiers vols de rapatriement d’Afghanistan sont arrivés lundi matin à l’aéroport militaire de Melsbroek avec plus de 200 personnes à leur bord. "Après une évaluation des besoins d’hébergement par les autorités compétentes, certaines personnes pourraient demander une protection internationale de la Belgique", indique la Croix-Rouge de Belgique.

60 en Flandre

L’organisation et son homologue flamande, mandatées par l’État pour assurer l’accueil des demandeurs d’asile, ont préparé 220 places prêtes à être activées en urgence. 160 se trouvent en Wallonie (Tournai, Bierset, Rendeux et Fraipont) et 60 autres sont en Flandre.

Les personnes concernées seront d’abord accueillies au sein des 23 centres d’accueil existants de la Croix-Rouge. Ceux-ci hébergent pour l’instant 5862 personnes, dont 1088 de nationalité afghane.