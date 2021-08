Rapatriement d’Afghans en Belgique : l’émotion est palpable à la caserne de Peutie

A la caserne de Peutie, près de Vilvorde, quelques familles d’origine afghane attendent des membres de leur famille. Bouquets de fleurs à la main, ces Belgo-Afghans font part de leur soulagement.

"Elle vient tout juste d’arriver avec le bus", se réjouit Mansur, ce petit garçon tout ému de voir passer sa mère dans le bus : "Je suis très content qu’elle soit enfin revenue d’Afghanistan. Là-bas, les talibans sont très dangereux. Je suis content qu’elle soit de retour chez nous, en sécurité."

Avant les retrouvailles, la mère devra passer une batterie de tests médicaux dont un test PCR et elle sera ensuite contrôlée par la sûreté de l’Etat et par les services de renseignements.

Un autre homme se réjouit de pouvoir retrouver sa femme : "Je suis content que ma femme soit de retour. Cela faisait trois nuits que je ne dormais plus. Ma femme s’est rendue à deux reprises à l’aéroport de Kaboul. Elle a dû à chaque fois rentrer à la maison, mais hier, ça a marché."

Un père de famille va revoir ses enfants et a encore du mal à y croire : "C’est un drôle de sentiment. C’est comme si mes enfants étaient en train de mourir et là, on m’annonce qu’ils sont vivants !"

Au total, 226 Belges et leurs ayants droit exfiltrés de l’aéroport de Kaboul en Afghanistan sont arrivés en Belgique ce lundi. Ceux qui ont de la famille ou une résidence en Belgique vont pouvoir repartir. Ceux qui n’en ont pas devront encore patienter, le temps que l’État belge leur trouve une solution pour leur permettre de recommencer leur vie dans leur nouveau pays.