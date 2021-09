Raoul Hedebouw sur les inondations: "Les assurances n'assument pas leur responsabilité [...] Di Rupo a créé un deal secret avec eux"

Figure de proue de la principale force d’opposition francophone, Raoul Hedebouw fait sa rentrée politique dans " Matin Première " ce jeudi au micro de Thomas Gadisseux. L’occasion de clarifier la position du PTB par rapport au pass sanitaire, mais pas seulement. Car les semaines et les mois à venir seront riches en grands dossiers socio-économiques : pensions, fins de carrière, emploi et plan de relance.

L'actu du jour, c'est l'extension du Covid Safe Ticket en région bruxelloise . Une décision du gouvernement bruxellois que Raoul Hedebouw, fidèle à son style direct, rejette d'emblée: "Je ne crois pas que c’est une bonne idée. Je me retrouve dans les propos de Marius Gilbert. Cela va diviser un peu plus encore la population or ce qu’on a besoin, c’est de retrouver une unité, une cohésion. Ce n’est pas une question simple la gestion d’une pandémie, mais le problème à Bruxelles est socio-économique, le niveau économique des populations qui ne se vaccinent pas. Et là est le défi, que jusque-là la région bruxelloise n’a pas réussi à gagner. Celui de rapprocher les premières lignes de ces populations."

Concrètement, l’élu du PTB propose le renforcement des maisons médicales sur Bruxelles rappelant au passage que 40% des personnes n’ont pas de médecin attitré et que le PTB est en faveur de la vaccination, mais pas en imposant, "Avec ce Covid pass on va corriger les erreurs du passé par la contrainte et cela ne va rien résoudre du tout."

Idem concernant les crédit-temps à 55 ans. Le député de gauche demeure perplexe sur la mise en œuvre réelle de ces mesures. "Pourquoi cela ne va pas, parce que la suppression de toutes ces pensions anticipées, entre 2000 et 2021, a entraîné le doublement des malades longue durée. On est passé de 250.000 à 500.000 personnes, une explosion des malades longue durée. Des gens qui ont bossé toute leur vie et qui tombent en burn-out."

À propos du plan pensions de la ministre Karine Lalieux (PS), Raoul Hedebouw se montre perplexe : "Je suis quand même déçu de plan de Karine Lalieux sur deux dimensions. La première, le fait que les socialistes s’étaient engagés à ramener la pension à 65 ans. Or, Karine Lalieux ne fait rien par rapport à cela." Concernant la pension anticipée à 60 ans après 42 ans de carrière , Hedebouw s’interroge :" Qui à 60 ans aura 42 ans de carrière, c’est ça la question. Et là on voit que l’immense majorité des femmes n’aura pas 42 ans de carrière."

Il faut aller récupérer ces cotisations sociales

L’occasion aussi de rappeler qu’en Belgique, 10% du PIB est consacré aux pensions, contre 15% en France, en Autriche, en Suède. "Pourquoi si on le fait en France, pourquoi pas chez nous ? Pareil pour la sécurité sociale, financée par le travail. Or le problème est que les gouvernements passés, de gauche et de droite, ont diminué les cotisations sociales. Les politiciens traditionnels ils me font un peu rire […] Il faut aller récupérer ces cotisations sociales." Et de terminer par la nécessité d’aller chercher l’argent chez les plus riches.

"Quand il faut faire payer les gens, on augmente la TVA sur le gaz et l’électricité. Mais quand il faut faire payer les plus riches, c’est chaque fois de la philosophie. Je veux du concret."