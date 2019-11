Raoul Hedebouw (PTB): "Paul Magnette n'a même pas daigné nous contacter, pourtant on a beaucoup de choses à dire"

Ce lundi 18 novembre marquera une nouvelle étape dans le feuilleton politique que vit en ce moment la Belgique. L’informateur Paul Magnette est attendu au Palais royal à 15 heures pour remettre son rapport. Raoul Hedebouw, député fédéral PTB, était l’invité de La Première lundi matin. Il suit l’état de la situation politique de loin. Le parti est la principale force d’opposition côté francophone, en Wallonie et à Bruxelles. Au vu de la situation, le PTB n’est pas pour autant demandeur de retourner aux urnes, mais veut plutôt "reprendre la lutte dans la rue".

"Les partis traditionnels ont pris une claque avec les élections, maintenant il est temps d’en tenir compte. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. On continue à discuter avec 15-20 négociateurs professionnels on ne sait même pas où ils négocient. Le peuple n’est pas consulté, ce qui est un problème démocratique. Je veux donner comme signal : c’est le moment de se mobiliser, d’aller en rue. On peut aller chercher des victoires, allons-y aujourd’hui !"

Je ne crois pas que c’est en continuant à appliquer les recettes traditionnelles que l’on va pouvoir trouver des solutions politiques aux problèmes des gens

Raoul Hedebouw prend l’exemple des blouses blanches, qui manifestent tous les mardis contre le manque de moyens constaté par les acteurs de terrain. Le gouvernement fédéral en affaires courantes a approuvé il y a une dizaine de jours, la création du fonds "blouses blanches". "Le PTB a introduit un amendement en juillet, qui avait été rejeté, pour revaloriser le secteur à hauteur de 400 millions d’euros et a été approuvé en septembre. Pourquoi ? Car les blouses blanches ont lutté, parce que tous les mardis elles luttent dans les hôpitaux. Donc cette synergie entre les députés PTB et le mouvement social peut mener à des victoires. Les partis traditionnels ne savent pas comment répondre à cette claque. C’est le moment ou jamais de mobiliser."

De cette façon, le PTB compte bien "mettre la pression". "Les grandes victoires qu’on a obtenues, que ce soit les pensions, la sécurité sociale, c’est dans la rue qu’on a été les chercher. Je ne crois pas que c’est en continuant à appliquer les recettes traditionnelles que l’on va pouvoir trouver des solutions politiques aux problèmes des gens."

Aucun contact avec Paul Magnette

Au niveau du fédéral, le parti n’a eu aucun contact avec l’informateur royal, Paul Magnette. "Je trouve ça regrettable, je ne comprends pas. C’est bien la preuve que le PS n’a pas voulu réfléchir du côté de sa gauche pour faire une majorité. On n’a même pas daigné nous contacter, pourtant on a beaucoup de choses à dire. Quand on voit comment la N-VA veut faire un hold-up sur le résultat des élections. Personne n’a voté le 26 mai pour diviser le pays et la N-VA c’est ce qu’elle veut faire. Je pense, monsieur Magnette, qu’avec le PTB, qui est bien un parti national avec des Bruxellois, des Flamands et des Wallons, il pourrait y avoir une information et que ce serait un choix judicieux de nous consulter. Nous avons des solutions à apporter."

La semaine dernière, l’exécutif flamand à annoncer qu’il allait diminuer de 60% les subsides accordés aux petits projets culturels. Seuls les Fonds flamands pour la littérature et l’audiovisuel, ainsi que les institutions du patrimoine bénéficieront de plus d’argent.

En réaction, le secteur s’est mobilisé. "Quand je vous dis que la rue doit s’exprimer, c’est formidable quand je vois ce qu’il se passe en Flandre. Il y a une vraie mobilisation du secteur culturel. Comme le disent les artistes, ce n’est pas une question budgétaire, c’est une question de censure. Les nationalistes flamands veulent museler cette culture démocratique et progressiste. Et il n’y a pas des mouvements que de ce côté-là. Par exemple, il y a aussi des grèves du côté de De Lijn. Il y a une lutte des classes qui monte du côté flamand et il faut vraiment faire une synergie entre ces combats-là. Tant qu’il y a de la lutte, il y a de l’espoir. Reprenez la démocratie en main."

"Faire la clarté sur les mains invisibles"

Finalement, retour sur les indemnités de plus de 18 millions que les quatre managers de Nethys, dont Stéphane Moreau ont touchés. Cela continue de susciter le débat. Le PTB a porté d’ailleurs porté plainte à la police. "C’est du vol ! Je trouve ça dégoûtant que quelqu’un comme Stéphane Moreau va gagner 8 millions alors qu’il a été licencié. Vous savez combien touche un travailleur quand il est licencié en Belgique ? Rien du tout. Il faut aller justifier à l’ONEM pour avoir des miettes au niveau du chômage. On n’a pas accès aux dossiers, aux chiffres. Nous déposons plaintes pour avoir accès aux dossiers et pour dénoncer que c’est illégal. Le plus important, au niveau politique, c’est que toute la clarté soit faite sur les mains invisibles. Il est clair que Stéphane Moreau n’aurait pas pu recevoir cet argent sans le consentement de ces mains invisibles, qui sont les sommets des partis, comme le PS et le MR à Liège."

Julie Fernandez Fernandez est la nouvelle présidente d’Enodia, la maison-mère de Nethys. Par le passé, elle a affiché clairement son soutien à Stéphane Moreau. Pour Raoul Hedebouw, il n’y a aucun déclic "Enodia ne demande pas des comptes. On continue à voir les copains et copines de Stéphane Moreau qui commencent à gérer ce type d’intercommunales. La question est de savoir qui a soutenu et couvert Stéphane Moreau, c’est un tabou aujourd’hui. Aujourd’hui on doit faire toute la clarté sur les responsabilités et les mains invisibles."