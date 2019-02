Raoul Hedebouw: "Les salaires ne sont pas le problème de la Belgique, les salaires sont la solution"

Le PTB a donné, ce dimanche 24 février, le coup d’envoi de sa campagne pour les élections générales du 26 mai prochain en présentant un programme de près de 850 propositions « concrètes » et « positives », comme la taxe des millionnaires, la semaine de 30 heures, la fin des privilèges des élus ou la gratuité des transports en commun.

Le député fédéral et porte-parole du parti, Raoul Hedebouw parle de la réunion des partenaires sociaux qui a lieu en ce moment : « Il y a de la marge pour augmenter les salaires, la part des salaires dans la part des richesses produites en Belgique, sous le gouvernement Michel, a diminué de 2,06% et c’est incroyable quand on voit toute la richesse produite dans ce pays. Nous proposons de revenir aux proportions d’il y a 4 ans, cela représente donc une marge de négociation de 3 à 4% d’augmentation de salaire, soit 127 euros par travailleurs. L’argent va dans la poche des actionnaires, nous voulons seulement rééquilibrer la balance au profit des travailleurs. Les salaires ne sont pas le problème de la Belgique, les salaires sont la solution ».

Le parti qualifie cette augmentation salariale à venir de « chance pour l’état, ces nouveaux revenus donnés aux travailleurs vont alimenter la sécurité sociale et les caisses de l’état. C’est ça l’hypocrisie du gouvernement Michel qui nous a vendu de l’austérité pendant 5 ans pour avoir des comptes qui soit disant seraient à l’équilibre et qu’est ce qui se passe après 5 ans, il a y un trou de 8 milliards à combler. Donc on a fait payer les services publics et les travailleurs et en plus les comptes de l’état ne sont pas du tout en ordre ».

Dans le programme du parti, la réduction du fossé croissant qui sépare les pauvres des riches est centrale, un exemple de proposition concrète concerne les pensions pour les femmes « les femmes ont de trop faibles pensions, 882 euros en moyenne par mois. On ne peut vivre avec une telle somme. Nous proposons donc que pour les femmes la carrière complète soit ramenée à 40 années et non 45 comme actuellement. Pour payer cela peut lutter contre la fraude fiscale, taxer les millionnaires et la non-réduction des cotisations sociales. Cette pauvreté des femmes nous ne pouvons plus l’accepter ».

Le parti se positionne aussi face au parti socialiste : « Nous, c’est l’original. Quand j’avais proposé ici il y a quelques mois le transport public gratuit. Tout le monde avait dit c’est irréaliste, infaisable et regardez maintenant tous le monde nous copie. À la veille des élections, beaucoup de partis vont même jusqu’à reprendre nos propositions pour leur campagne. Le PTB c’est la locomotive à gauche ».

Concernant le climat, « Il est temps que les choses changent. Qu’elles changent pour de bon. Qu’elles changent justement. Et qu’elles changent écologiquement. Il est temps que les riches puissants soient appelés à rendre des comptes. Il est temps que les gens puissent à nouveau avancer. Il est temps de mettre des normes contraignantes contre les 300 multinationales. Il faut changer le système, pas changer le climat. Il faut une révolution hydrogène, il faut une planification écologique de l’économie et pour cela il faudra contraindre les multinationales », fait valoir le PTB.