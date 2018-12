Raoul Hedebouw: "Le gouvernement aurait déjà du tomber sur de nombreux autres sujets sociaux"

Alors que la colère de la population gronde sur les réseaux sociaux et dans la rue, en témoignent le mouvement des gilets jaunes et la journée d'action nationale ce vendredi, le gouvernement Michel est tombé sur la question du pacte de migration de l'ONU. Une situation qui étonne Raoul Hedebouw, porte-parole PTB, invité de Matin Première.

"Je me serais plutôt attendu à ce que ce gouvernement tombe sur la question des pensions, du pouvoir d’achat. C’est quand même fou que la droite ne tombe pas sur ce sujets-là, donc il y a effectivement un étonnement là-dessus de ma part. Le gouvernement aurait déjà du tomber sur de nombreux autres sujets sociaux."

La figure phare du PTB appelle d'ailleurs à continuer la mobilisation pour faire pression sur Charles Michel, et pas seulement du côté du peuple, mais aussi sur les bancs politiques. "Ce gouvernement est en faiblesse, il est minoritaire, c’est le moment ou jamais de mettre la pression sur Charles Michel, pour lui dire ‘On ne veut pas de ta réforme des pensions’, . Il est temps de mobiliser. Il faut faire reculer ce gouvernement sur ses mesures anti-sociales."

Je préfère les affaires courantes que les affaires de droite

Dans cette saga qui a secoué le Fédéral depuis de nombreux jours, toute l'attention est maintenant focalisée sur le refus de Charles Michel de demander un vote de confiance de son nouveau gouvernement. "Je trouve qu’il doit demander ce vote de confiance, ou ce serait irresponsable. Techniquement, il n’a plus que 52 députés sur 150, et il est en train de manipuler les règles. Le spectacle que l’on a vu pendant trois semaines a été lamentable, on voit des hommes politiques en train de chipoter la constitution, les règles du Parlement, pour les adapter à ce qui les arrange." Le PTB ne le cache pas, il votera une motion de défiance si elle est déposée, tout en espérant que les plus grands partis de gauche lanceront le mouvement. "Je préfère les affaires courantes que les affaires de droite"

"La vraie motion de défiance, elle est dans la rue. Le peuple s’exprime très clairement." s'exclame Raoul Hedebouw, ravi de voir le mouvement des gilets jaunes ébranler le pouvoir en place. "La lutte n’est pas forcément quelque chose qui s’organise d’une manière méthodique. Il y a quelque chose de spontané qui est là. Ici je vois une incroyable dynamique dans la population, et c’est très positif. Ce mouvement des gilets jaunes, ça me réjouit, c’est un phénomène génial. Je vois des indépendants, des chômeurs, des jeunes qui n’avaient jamais manifesté de leur vie et qui tous les jours, se mobilisent, réfléchissent, parlent politique."

"On va réaliser de grandes choses", en parlant d'un moment charnière où l'ancien monde s'effondre alors que le nouveau n'est pas encore prêt, permettant la "naissance de monstres" dans l'ombre entre les deux, "comme le nationalisme."