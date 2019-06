Raoul Hedebouw: "La réduction des salaires des députés, ce n'est pas un gadget, c'est une rupture en politique"

Cet après-midi, Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB, sera reçu par les négociateurs francophones. Et déjà, il se sent exclu des futures coalitions. Au niveau fédéral, le PTB n’est déjà plus dans la course, mais Raoul Hedebouw ne désespère pas de convaincre le PS de former une coalition de gauche, avec les Verts. Car pour le leader emblématique du PTB, cela ne se fera pas avec le MR.

Les négociations au niveau fédéral ont commencé, mais au PTB, on déclare ne pas être dupe : "Au niveau fédéral, on a été éjecté sans même avoir été entendu. Mais que PS et Ecolo n’aient pas daigné demander aux informateurs qu’on soit reçus, est un signe. Sur le principe on a pourtant voix au chapitre. Car si le fédéral décide un deuxième tax shift, cela a un poids (au niveau régional, ndlr)".

Tant Johan Vande Lanotte que Didier Reynders (les deux informateurs fédéraux) ont estimé que le PTB n’était pas invité à ce stade des négociations. "C’est une première étape bloquée, car les deux niveaux de négociation sont importants, le tax shift ou le plan d’investissement décidé au niveau fédéral ou les allocations familiales transférées aux régions… Tout cela est lié." Et selon lui, un mauvais signal est donné à l’électeur. "Le stade des informations sert uniquement à discuter. Qu’est-ce que cela va être alors lorsque vont vraiment commencer les négociations ?"

Une "note ambitieuse" pour rencontrer le PS

Ce mardi après-midi, lors des discussions avec les négociateurs du PS, Raoul Hedebouw entend déposer "une note ambitieuse". Une note qui ne portera pas, promet-il, sur l’ensemble de son programme, mais sur une dizaine de points jugés essentiels. D’abord le logement : "La FGTB réclame 40.000 logements sociaux et publics". Il faut aussi cesser la chasse aux chômeurs : "180 personnes du Forem n’accompagnent plus les chômeurs, mais les chassent. Il faut arrêter cela". Le PTB reproche aussi au PS et à Ecolo de vouloir rester dans le pacte de stabilité européen. "Si on veut réinvestir dans le logement et dans les TEC, il faut sortir des balises européennes". Or, reproche Raoul Hedebouw, en 2017, le PS a négocié 150 millions avec le Premier ministre Charles Michel, car "il s’agissait uniquement des conséquences du tax shift, ce n’est pas sortir des cadres européens".

Salaire: 2000 euros maximum

Et parmi ses revendications fortes figure la réduction des salaires des députés et des ministres : "Ce n’est pas un gadget, c’est une rupture en politique", assure le porte-parole communiste.

En chiffres, les députés touchent un salaire de 6118 euros en Wallonie et 6081 euros à Bruxelles. Or, le PTB veut réduire ce montant à celui que gagnait l’élu avant son élection. Soit, en moyenne 2000 euros. "Tous les députés font comme ça. Et on mettra cela sur la table cet après-midi. L’élite politique vit trois fois mieux que la population." Il conteste en revanche l’information selon laquelle les élus devraient présenter leur avertissement extrait de rôle au parti : "C’est faux et 18.000 membres peuvent en témoigner. La plupart des membres paient 20 euros par an mais on vit avec ce système de rétrocession. Si on vient sur les listes PTB, c’est par passion, par pour les jetons de présence".

"C’est pas avec le MR que cela va le faire"

Pour le PTB, les PPP (partenariats publics-privés) ne doivent plus exister : "C’est la privatisation des services publics. Nous voulons au contraire négocier pour une vraie rupture. Nous n’avons pas été élus pour servir de bouche-trou parce que le cdH ne veut pas monter dans un gouvernement".

Mais si le PTB ne demande pas de réaliser tout son programme, le parti attend qu’Ecolo se positionne à gauche ou à droite. "Le MR, lui, n’est pas la solution, lui qui a dirigé le pays avec la N-VA durant 5 ans, faisant entrer le loup dans la bergerie."

Le PTB se dit aussi diabolisé par la droite flamande. Si le Sud s’associe au PTB, le nord du pays va s’enflammer : "Ça fait partie de la complexité des négociations. On est pourtant présents à 5 tables de négociation car nous sommes un parti national. S’il y a un parti sujet à être la solution au niveau national, c’est bien le PTB".