Raoul Hedebouw: "Il faut un coup de barre à gauche"

Le PTB est reçu depuis 15H par Elio Di Rupo et Paul Magnette en vue de la formation du nouveau gouvernement wallon. Et à son arrivée, Raoul Hedebouw, le porte-parole du parti a expliqué que "le signal de l’électeur est clair. Il faut un coup de barre à gauche. On verra si le PS va y répondre positivement."

Lors des élections du 26 mai dernier, le PTB a fortement progressé. Pour l’élection du parlement de Wallonie, avec 13%, le PTB a augmenté son score de 7%. Il est devenu le 4ème parti au sud du pays. Et il dispose désormais de 10 sièges au lieu de 2 sous la précédente législature.

Le PTB est-il prêt à aller au pouvoir ?

La question s’était déjà posée après les élections communales d’octobre dernier. A Liège, Molenbeek, La Louvière, Charleroi, Herstal ou encore Seraing, PS et PTB avaient entamé des discussions mais nulle part, cela n’a abouti. Le PS expliquant que les propositions du PTB n’étaient pas applicables et que le parti de la gauche radicale ne voulait pas monter au pouvoir et assumer des responsabilités.

Du côté du PTB, on expliquait que le PS ne voulait pas faire de compromis à gauche et qu’il ne voulait pas de rupture par rapport aux politiques menées. La position du PTB n’a pas vraiment changé. Cet après-midi, Raoul Hedebouw a expliqué que " le but du PTB était d’aller au pouvoir. Mais il faut avoir une rupture sur les transports en commun, sur le logement et en matière d’emploi. Il faut arrêter de donner des subsides à des multinationales y compris en Wallonie. Il faut plutôt réinvestir dans le tissu industriel wallon."

Ecolo aussi ciblé

Depuis quelques jours, beaucoup prédisent une coalition PS-Ecolo avec le MR comme 3ème partenaire côté wallon. Pour Raoul Hedebouw, Ecolo doit se positionner : "On aimerait savoir si Ecolo est plutôt favorable à une majorité de centre-gauche ou de centre-droit ?"