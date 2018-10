Raoul Hedebouw: "Que voulez-vous répondre aux gens quand tous les acteurs du scandale Publifin sont de retour aux affaires?"

Raoul Hedebouw, le porte-parole du PTB est notre invité ce lundi matin, l'occasion d'évoquer avec lui le climat social, après la manifestation des fonctionnaires de vendredi, et celle contre la réforme des pensions, ce mardi.

"Les vrais profiteurs, ce sont les parlementaires" répondait Raoul Hedebouw dans la presse et il complète son propos "j'ai répondu à tous ces politiciens de droite qui disent que les fonctionnaires sont des profiteurs car ils cumulent les jours de maladie. Je leur ai dit que les vrais profiteurs, ce sont les députés de droite, les ministres qui sur 50 mandats peuvent être malades 4 ans et 365 jours sans perdre un euro de leur 6.000 euros de salaire. Je pointe ces gens qui n'appliquent même pas à eux-même ce qu'ils demandent aux fonctionnaires. On avait déjà connu cela avec les pensions à 67 ans, une décision votée par des députés qui eux peuvent partir à la pension entre 52 et 55 ans.Ce sont ces députés qui nourrissent le dégoût du politique, seul le PTB dénonce ce type de privilège".

Le PTB serait-il un parti qui crache dans la soupe ? "Nous sommes là pour dénoncer ce qui ne va pas. Les deux poids deux mesures, comme les mesures en matière de salaire, de pension, de congés de maladie ou la classe politique se maintient des avantages, ça suffit. Je ne demande pas de supprimer les avantages des congés maladie des parlementaires mais plutôt de généraliser ce système des parlementaires pour l'ensemble des travailleurs. En Belgique, quand on est malade, on souffre déjà, j'ai rencontré un homme qui a lutté 5 mois contre le cancer. Trouvez-vous normal qu'après seulement un mois de maladie, il perde 40% de son salaire ? Qu'on arrête le système actuel et qu'on propose le système dont bénéficient les parlementaires. Pas de perte de salaire pour les travailleurs quand ils sont malades".

Élections fédérales et communales même enjeux ?

"Les enjeux sont communs oui, moi j'appelle les citoyens belges le 14 octobre à voter contre cette politique d'austérité du gouvernement fédéral. Demain, il y aura des actions, des grèves, contre la politique du gouvernement et principalement contre Monsieur Bacquelaine qui, une fois de plus, veut toucher aux pensions", déclare-t-il. Selon lui, le gouvernement a décidé en été de retirer les crédits temps pour les 55-65 ans : "On doit travailler de plus en plus longtemps et en plus on retire la possibilité de souffler un peu entre 55 et 65 ans, cela concerne 77.000 personnes. Je trouve cela irresponsable et dont je serai présent avec tous mes camarades du PTB pour soutenir le mouvement des travailleurs contre ce gouvernement de droite."

Guerre des gauches

"Le PTB raconte carabistouilles sur carabistouilles et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dupés par ses carabistouilles". Paul Magnette a sorti l’artillerie lourde ce weekend dans l’Echo. Une sortie médiatique, après celle du président de parti Elio Di Rupo, qui déclarait "le PTB n'est pas une option" voilà qui illustre la guerre des gauches que se livrent PS et PTB.

"Je trouve cela fou que Paul Magnette passe plus de temps à taper sur le PTB que sur le MR. Je comprends qu'il y a des préaccords, il veut ménager les futurs coalisés. Elio Di Rupo lui, il est très clair, et clarifie bien sa position en déclarant les gouffres d'aujourd'hui en politique feront les petits trous de demain. Il prépare déjà, malgré qu'il tape sur la droite pour l'instant, ces futures alliances au lendemain des élections et les petits trous de Monsieur Di Rupo, c'est 40.000 exclus du chômage.

Le porte-parole du PTB ne veut pas que son parti rentre dans n'importe quelle coalition, car il est temps de retrouver une idéologie de gauche. "Le PTB ne va pas monter au pouvoir avec le MR et ça c'est clair, ce n'est pas une option pour nous. Nous voulons une vraie politique de rupture, ou on réinvestit au niveau des communes, du service public et pas une politique d'austérité. Quand j'entends Di Rupo dire qu'il veut une grande coalition progressiste, avec le PS et Ecolo et Défi, je rigole. Défi, le seul parti qui avait déjà écrit dans son programme avant les élections de 2014 qu'il voulait la pension à 67 ans. Monsieur Maingain, veut la pension a 67 ans et Monsieur Di Rupo appelle cela, la coalition des progressistes, il faut arrêter de duper le monde gauche. Si le PTB augmente, c'est parce que le monde de gauche en a marre de ces pseudos discours de gauche pour finalement ne faire qu'une politique de droite".

Charleroi

Paul Magnette chiffrait le programme du PTB pour Charleroi a 150 millions supplémentaires sur un budget de 450 millions, soit 30% d'augmentation. Cela représenterait, selon lui, un coût supplémentaire de 2.000 euros par an et par ménage. Comment financer cela ?

"C'est un peu gros de Paul Magnette de dire cela, lui qui a augmenté l'impôt des personnes physiques, qui a rendu le parking payant. Comment peut-il après avoir fait payer sa population et aller pointer un parti d'opposition? Ce qu'il faut changer, c'est cette logique. Avec la calculette de Monsieur Magnette, on n'aurait jamais construit la sécurité sociale, car il ne résonne que dans le cadre du néolibéralisme. Nous avons un projet de budget au niveau fédéral et au niveau local, clairement étayé, nous avons des pistes concrètes. Il faut lire nos programmes qui sont hyper riches. Un exemple, pour Charleroi, nous proposons de ne pas investir dans une marina pour accueillir des yachts, mais de mettre ce budget dans les constructions de logements sociaux. Nous proposons d'augmenter la taxe force motrice, les taxes sur le capital dans les communes qui ont été bloquées par le Plan Marshall. Nous avons des alternatives très claires, ce que je regrette chez Monsieur Magnette, ce que lui même rentre dans cette logique néolibérale d'austérité qui nous fait aller droit dans le mur. Il est temps d'investir dans le social. Lorsque nous présentons notre plan pour investir massivement dans les logements sociaux c'est crédible, une ville comme Vienne l'a fait avec 50% de logements publics. Pourquoi ce qui est possible à Vienne ne serait pas possible à Charleroi ? Nous proposons le transport public gratuit, pour répondre à l'urgence écologique et sociale, c'est faisable. Une ville comme Dunkerque, 200.000 habitants le fait. Tallinn en Estonie l'a fait aussi, si une ville comme Tallinn sait le faire, pourquoi ne sait-on pas le faire à Charleroi ? L'urgence écologique et sociale, fait qu'on ne peut pas continuer à mettre tout le monde dans des bagnoles pour asphyxier nos villes. On doit investir dans le transport gratuit. Ce sont des propositions du PTB qui incarnent un espoir de sortir du cadre. Dans tout ces partis traditionnels, comme PS, MR, CDH et en partie chez Ecolo, on ronronne, il y a pas d'alternative, il n'y a pas d'argent. Vous savez en Belgique, il y a 12.000 nouveaux millionnaires par an, on n'a jamais produit autant de richesse. Mais ces richesses sont mal réparties, il y a de moins en moins d'argent vers les salaires et de plus en plus d'argent vers le capital, c'est la dessus qu'on doit investir".

Pas avec le MR, Défi et le PS, alors quelles coalitions ?

"On doit quand même d'abord aller voter. Chez nous c'est pas la lutte des places, c'est la lutte des classes. Nous on veut un programme réellement à gauche. On verra les résultats et dans certaines communes peut-être qu'on trouvera des coalitions avec le PS et Ecolo sur des points de ruptures. Ces points de ruptures sont très clairs on veut rompre avec le city marketing et l'austérité néolibérale".

Liège

Raoul Hedebouw est candidat à Liège, il réagit qu fait qu’André Gilles et Dominique Drion sont de retour aux affaires au sein de Publipart. Un Énième rebondissement de cette saga Nethys-Publifin. "C'est vraiment scandaleux, ce type d'actes nourrissent l'anti-politisme, les partis traditionnels sont vraiment responsables du rejet du politique. Que voulez-vous répondre aux gens quand tous les acteurs du scandale Nethys-Publifin sont de retour aux affaires. Regardez les listes électorales à Liège, l'immense majorité de tous les conseillers communaux qui étaient dans les comités de secteur sont à nouveau présents sur les listes. Tout le monde est encore là comme si rien n'avait changé. On doit se mobiliser pour avoir des intercommunales 100% publiques et non privatisées. Les gens demandent que tout ces gens qui ont joué des rôles dans les comités de secteur, pour assister à des réunions à 500 euros la minute, fassent un pas de côté, c'est l'abc de la démarche politique. Je ne crois pas dans le tous pourris, je crois dans la critique idéologique fondamentale. Le PTB veut une autre éthique en matière politique".