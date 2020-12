Rajae Maouane: "Le revenu de base universel pour les jeunes c'est une solution qui pourrait être envisagée"

La crise sanitaire actuelle risque bien de devenir un nouveau marqueur de la génération Z (génération née après 1995). Les jeunes s’attendent à pâtir de la situation économique. Ils vivent mal le confinement. Le parcours des études est complexe et le marché de l’emploi s’annonce saturé. Certains décrochent, d’autres sont dans le déni. Enfin, ce week-end, la police a dû intervenir dans plusieurs soirées clandestines et le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld) veut la tolérance zéro.

Dans ce contexte, les autorités doivent-elles hausser le ton ? Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo invitée de la Matinale sur la Première ce lundi constate "que les chiffres remontent, mais je constate aussi que l’immense majorité de la population respecte les règles et qu’une petite minorité ne les respecte pas et qui du coup décourage ceux qui les respectent". Dès lors, dit-elle, il faut se montrer ferme face aux personnes qui ne respectent pas les règles, mais aussi se poser la question du pourquoi ? "Est-ce qu’on a manqué de clarté, de pédagogie ?". Et finalement, que faire pour résoudre cette situation ?

La communication envers les jeunes, en échec ?

La coprésidente d’Ecolo rappelle aussi qu’il n’y a pas que les jeunes qui ne respectent pas les règles. Mais elle constate aussi que les jeunes sont parfois plus en décrochage avec les messages des autorités publiques. Ce pose donc la question d’une communication efficace envers le jeune public, notamment sur les réseaux sociaux, faire appel aux influenceurs, etc. Et puis, "je pense qu’on ne fait pas suffisamment appel aux acteurs et actrices de terrain".

Comment expliquer que ces questions ne soient posées que huit mois après le début de la crise ? Rajae Maouane constate que la jeunesse n’est pas suffisamment écoutée et considérée. "Si je pouvais remonter le temps, j’attirerais l’attention du gouvernement fédéral en mars pour leur dire : attention la jeunesse ne se sent pas suffisamment écoutée. On ne leur offre pas de perspectives d’avenir. On les bombarde de règles et de contraintes".

Des politiques de jeunesse désinvesties

La coprésidente d’Ecolo fait remarquer que pendant des années les politiques de jeunesse étaient désinvesties. Il faudrait faire confiance aux acteurs et actrices de terrain qui sont aujourd’hui démunis, dit-elle. Et de rappeler qu’aujourd’hui une grande majorité des maisons de jeunes, de quartier ou encore des organismes de jeunesse sont totalement à l’arrêt et ne peuvent pratiquement pas proposer d’activités. "Or, pour un éducateur qui côtoie une centaine de jeunes est beaucoup plus efficace pour faire percoler le message des institutions qu’une Rajae Maouane, qu’un François De Brigode ou qu’un Yves Van Laethem, avec tout le respect que j’ai pour eux". Pour Rajae Maouane il y a des subsides à redonner. Les agréments pour les maisons de jeunes sont quasiment à l’arrêt, explique-t-elle.

Hausser le ton ?

Faut-il aussi hausser le ton en matière de répression ? Le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a annoncé qu’il voulait un cadre juridique, une Loi Corona. "Il y a la répression, mais il y a aussi beaucoup de prévention à faire [… ] A un moment donné quand la petite minorité ne respecte pas les règles et qui ne fait pas attention, il faut peut-être hausser le ton".

Un revenu de base universel pour les jeunes

On l’a dit, la situation actuelle n’est pas des meilleures. Arrêt des études, emplois détruits, perspectives de carrière en berne. Les jeunes payent un lourd tribut à la pandémie actuelle. Que faire, dès lors, pour redonner de la perspective aux jeunes en matière sociale et économique ? La coprésidente d’Ecolo souhaite mettre sur la table le revenu de base universel pour les jeunes. Celui-ci ne fait pas partie de l’accord de gouvernement, mais le sujet est ouvert à discussion, dit-elle. "On peut se dire qu’aujourd’hui en termes d’émancipation et d’autonomie il y a un vrai problème au niveau de la jeunesse [… ] Le revenu de base universel pour les jeunes c’est une solution qui pourrait être envisagée". L’allocation serait donnée aux jeunes qui démarrent dans la vie à partir de 18 ans jusqu’à 26 ans. Le montant envisagé serait de plus ou moins 460 euros "pour permettre aux jeunes de s’autonomiser, de s’émanciper, de pouvoir faire le choix des études, d’un travail et pouvoir aussi démarrer dans la vie". Rajae Maouane rappelle qu’une partie de la population n’a pas accès aux études si elle ne travaille pas, d’où l’intérêt de cette initiative, précise-t-elle.