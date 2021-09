Rajae Maouane (Ecolo) : "Le rôle des politiques est de protéger au maximum la population des dérèglements climatiques"

Ecolo fait sa rentrée politique ce dimanche avec un rassemblement à Massembre dans la province de Namur. Il y a clairement une volonté de la part du parti de remettre l’écologie au centre de l’agenda politique. Aucun des deux coprésidents d’Ecolo n’a voulu commenter au micro de la RTBF des polémiques telles que la fin du nucléaire ou la non-mixité.

Alors que la COP-26 est annoncée à Glasgow en novembre, Ecolo en appelle à la création d’une sécurité environnementale : "Après la sécurité sociale renforcée, il faut une sécurité environnementale parce que, on le voit, les catastrophes qui arrivent sont de moins en moins naturelles et de plus en plus climatiques et nous devons nous assurer de protéger au maximum la population de ces dérèglements climatiques. C’est le rôle des politiques et c’est le rôle de l’Etat", explique Rajae Maouane, coprésidente d’Ecolo.

"On sait qu’on est à une année charnière, on a le rendez-vous à Glasgow et chacun des gouvernements est muni d’une déclaration qui est ambitieuse. Mais aujourd’hui il faut passer aux actes, il faut sonner la mobilisation générale pour le climat. C’est un peu le sens de ce rassemblement ici à Massembre avec tous nos militants et nos mandataires pour dire que cette année qui vient sera celle du climat, du changement et de l’action", ajoute l’autre coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet.